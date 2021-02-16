Глава ОАСК Павло Вовк, якого 16 лютого не могли знайти детективи НАБУ, запевняє, що знаходиться на робочому місці, а про примусовий привіт дізнався з Telegram-каналів.

Джерело: Вовк у Facebook

Пряма мова Вовка: "виявляється, мене також хтось десь шукав і знову не знайшов, про що я дізнався з телеграм-каналів, які пропагують "роботу" НАБУ. При цьому я на робочому місці й у жодні схованки не граю.

Але, вочевидь, НАБУ хотілося знайти не мене, а гучні заголовки. Варто віддати належне – це, на відміну від боротьби з корупцією, їм вдається, з чим я підлеглих пана Ситника і вітаю. Більше їх вітати немає з чим.

Правове свавілля у "справі ОАСК" переконливо свідчить про те, що нам ще дуже далеко до правої держави. І якщо я, будучи суддею, не можу себе від цього захистити, то можу лише поспівчувати тим громадянам, які стикаються з подібними "антикорупційними" органами.

У нас багато говорять про необхідність судової реформи. Але останні події свідчать, що не менш нагальною проблемою є реформа циркових колективів на кшталт НАБУ".

Що було раніше: 16 лютого детективи НАБУ вдруге не змогли здійснити примусовий привід Вовка до Вищого антикорупційного суду, де мав відбутися розгляд клопотання про обрання йому 3 млн грн застави.

Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк ухилявся від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду.

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Передісторія: Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.