"Неуловимый" Вовк утверждает, что находится на рабочем месте

Глава ОАСК Павел Вовк, которого 16 февраля не могли найти детективы НАБУ, уверяет, что находится на рабочем месте, а о принудительном приводе узнал из Telegram-каналов.

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь Вовка: "Оказывается, меня кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграмм-каналов, которые пропагандируют "работу" НАБУ. При этом я на рабочем месте и в какие тайники не играю.

Но, очевидно, НАБУ хотелось найти не меня, а громкие заголовки. Стоит отдать должное - это, в отличие от борьбы с коррупцией, им удается, с чем я подчиненных господина Сытника и поздравляю. Больше их приветствовать не с чем.

Правовой беспредел по "делу ОАСК" убедительно свидетельствует о том, что нам еще очень далеко до правого государства. И если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными "антикоррупционных" органами.

У нас много говорят о необходимости судебной реформы. Но последние события свидетельствуют, что не менее насущной проблемой является реформа цирковых коллективов вроде НАБУ".

Что было раньше: Детективы НАБУ второй раз не смогли осуществить принудительный привод Вовка в Высший антикоррупционный суд, где должно было состояться рассмотрение ходатайства об избрании ему 3 млн грн залога.

Глава Окружного административного суда Павел Вовк уклонялся от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.

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Предыстория: Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.