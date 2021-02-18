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Венедіктова про справу Татарова: Політичних оцінок не даю

Четвер, 18 лютого 2021, 11:16

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі щодо заступника глави Офісу президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.

Джерело: Венедіктова з трибуни Верховної Ради 18 лютого

Пряма мова: "По Татарову було виконано рішення суду, яке дійшло до касації.  

Питання відсторонення осіб, які не працюють в офісі генерального прокурора, це питання не до мене…

Питання "Беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю.

Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, у кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності".

Деталі: Венедіктову запитали про її позицію щодо справи Татарова, якого не відсторонили від посади і який під час Майдану був речником МВС та інших силових структур. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: ТатаровВенедіктоваОфіс генпрокурораОфіс президента


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