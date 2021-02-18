Венедіктова про справу Татарова: Політичних оцінок не даю
Четвер, 18 лютого 2021, 11:16
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі щодо заступника глави Офісу президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.
Джерело: Венедіктова з трибуни Верховної Ради 18 лютого
Пряма мова: "По Татарову було виконано рішення суду, яке дійшло до касації.
Питання відсторонення осіб, які не працюють в офісі генерального прокурора, це питання не до мене…
Питання "Беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю.
Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, у кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності".
Деталі: Венедіктову запитали про її позицію щодо справи Татарова, якого не відсторонили від посади і який під час Майдану був речником МВС та інших силових структур.
Альона Мазуренко, УП