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Венедіктова про справу Татарова: Політичних оцінок не даю

Четвер, 18 лютого 2021, 10:16
Венедіктова про справу Татарова: Політичних оцінок не даю

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі щодо заступника глави Офісу президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.

Джерело: Венедіктова з трибуни Верховної Ради 18 лютого

Пряма мова: "По Татарову було виконано рішення суду, яке дійшло до касації.  

Питання відсторонення осіб, які не працюють в офісі генерального прокурора, це питання не до мене…

Питання "Беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю.

Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, у кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності".

Деталі: Венедіктову запитали про її позицію щодо справи Татарова, якого не відсторонили від посади і який під час Майдану був речником МВС та інших силових структур. 

Передісторія:

  • 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Національне антикорупційне бюро втретє намагається витребувати в Офіса генпрокурора справу за підозрою Татарова.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ повинне передати справу Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровВенедіктоваОфіс генпрокурораОфіс президента
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