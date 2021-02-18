Венедіктова про справу Татарова: Політичних оцінок не даю
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що у справі щодо заступника глави Офісу президента Олега Татарова вона не має права давати політичних оцінок.
Джерело: Венедіктова з трибуни Верховної Ради 18 лютого
Пряма мова: "По Татарову було виконано рішення суду, яке дійшло до касації.
Питання відсторонення осіб, які не працюють в офісі генерального прокурора, це питання не до мене…
Питання "Беркутівців" - це політичне питання. Політичних оцінок я не даю.
Якщо ви бачите щось у кримінальній юстиції, у кримінальному провадженні, будь ласка, тут уже моя сфера відповідальності".
Деталі: Венедіктову запитали про її позицію щодо справи Татарова, якого не відсторонили від посади і який під час Майдану був речником МВС та інших силових структур.
Передісторія:
- 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- Національне антикорупційне бюро втретє намагається витребувати в Офіса генпрокурора справу за підозрою Татарова.
- В Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ повинне передати справу Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.