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Венедиктова о деле Татарова: Политических оценок не даю

Четверг, 18 февраля 2021, 10:16
Венедиктова о деле Татарова: Политических оценок не даю

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что в деле в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова она не имеет права давать политических оценок.

Источник: Венедиктова с трибуны Верховной Рады 18 февраля

Прямая речь: "По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации.

Вопрос отстранения лиц, которые не работают в офисе генерального прокурора, это вопрос не ко мне...

Вопрос "беркутовцев" - это политический вопрос. Политических оценок я не даю.

Если вы видите что-то в уголовной юстиции, в уголовном производстве, пожалуйста, здесь уже моя сфера ответственности".

Детали: Венедиктову спросили о ее позиции по делу Татарова, которого не отстранили от должности и который во время Майдана был представителем МВД и других силовых структур.

Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению Татарова.
  • В офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должна проводить СБУ.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ТатаровВенедиктоваОфис генпрокурораОфис президента
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