Венедиктова о деле Татарова: Политических оценок не даю

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что в деле в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова она не имеет права давать политических оценок.

Источник: Венедиктова с трибуны Верховной Рады 18 февраля

Прямая речь: "По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации.

Вопрос отстранения лиц, которые не работают в офисе генерального прокурора, это вопрос не ко мне...

Вопрос "беркутовцев" - это политический вопрос. Политических оценок я не даю.

Если вы видите что-то в уголовной юстиции, в уголовном производстве, пожалуйста, здесь уже моя сфера ответственности".

Детали: Венедиктову спросили о ее позиции по делу Татарова, которого не отстранили от должности и который во время Майдана был представителем МВД и других силовых структур.

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