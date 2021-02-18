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Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича – Схеми

Четвер, 18 лютого 2021, 15:08
Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича – Схеми
Фото Юрлига

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Джерело: програма "Схеми" з посиланням на відповідний нагородний лист

Деталі: Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі". 

 

На момент нагородження Татаров був заступником керівника Головного слідчого управління МВС. Журналісти відзначають, що він регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.

Захарченко у своєму поданні від 16 грудня 2013 року писав, що Татаров заслуговує на таке звання за "вагомий внесок у справу розбудови правової держави, боротьбу зі злочинністю, умілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ із забезпечення захисту прав і свобод громадян, правопорядку".

Звання "заслуженого юриста" Татаров отримав указом Віктора Януковича від 22 січня 2014 року. 

 

"Схеми" звернулися до заступника керівника Офісу президента по коментар з цього приводу.

Видання нагадує, що Татаров – колишній посадовець МВС. Під час Революції гідності він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів. Татаров був публічною особою з боку міліції, на брифінгах повідомляв про затримання учасників протесту та висував їм ультиматуми.  

У серпні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідає за правоохоронний напрямок.

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Передісторія:

  • 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня 2020 року Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня 2020 року в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня 2020 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
  • 30 грудня 2020 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і не став обирати запобіжний захід Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТатаровМайданЯнукович
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