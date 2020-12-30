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Заступник Єрмака уникнув арешту

Середа, 30 грудня 2020, 10:54
Фото 24tv.ua

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і не обиратиме запобіжний захід заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду 30 грудня 

Пряма мова судді Тимура Хамзіна: "Слідчий суддя.. ухвалив… заяву прокурора… Андрія Грицана про відкликання клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Олега Татарова задовольнити".

Деталі: Суддя додав, що ухвала оскарженню не підлягає, а її повний текст оголосять вранці 31 грудня.  

Що було раніше: 28 грудня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Татарову, оскільки на засідання не з’явилися прокурори. А 30 грудня прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента. 

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Антикорупційний судОфіс генпрокурораТатаров


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