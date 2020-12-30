Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і не обиратиме запобіжний захід заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду 30 грудня

Пряма мова судді Тимура Хамзіна: "Слідчий суддя.. ухвалив… заяву прокурора… Андрія Грицана про відкликання клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Олега Татарова задовольнити".

Деталі: Суддя додав, що ухвала оскарженню не підлягає, а її повний текст оголосять вранці 31 грудня.

Що було раніше: 28 грудня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Татарову, оскільки на засідання не з’явилися прокурори. А 30 грудня прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента.

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Передісторія: