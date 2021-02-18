Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича по личному представлению в то время министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Источник: программа "Схемы" со ссылкой на соответствующее наградное письмо

Детали: Татарова наградили "за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве".

На момент награждения Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Журналисты отмечают, что он регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Захарченко в своем представлении от 16 декабря 2013 года писал, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

Звание "заслуженного юриста" Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года.

"Схемы" обратились к заместителю руководителя Офиса президента по комментарий по этому поводу.

Издание напоминает, что Татаров – бывший чиновник МВД. Во время Революции достоинства он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД – начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений. Татаров был публичным лицом со стороны милиции, на брифингах сообщал о задержаниях участников протеста и выдвигал им ультиматумы.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента, который отвечает за правоохранительное направление.

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