Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы

Четверг, 18 февраля 2021, 16:08
Фото Юрлига

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича по личному представлению в то время министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Источник: программа "Схемы" со ссылкой на соответствующее наградное письмо

Детали: Татарова наградили "за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве". 

 

На момент награждения Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Журналисты отмечают, что он регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Захарченко в своем представлении от 16 декабря 2013 года писал, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

Звание "заслуженного юриста" Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года. 

 

"Схемы" обратились к заместителю руководителя Офиса президента по комментарий по этому поводу.

Издание напоминает, что Татаров – бывший чиновник МВД. Во время Революции достоинства он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД – начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений. Татаров был публичным лицом со стороны милиции, на брифингах сообщал о задержаниях участников протеста и выдвигал им ультиматумы.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента, который отвечает за правоохранительное направление.

Читайте также: Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию

Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря 2020 года Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря 2020 года и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • 21 декабря 2020 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
  • 30 декабря 2020 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не стал избирать меру пресечения Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Темы: ТатаровМайданЯнукович


powered by lun.ua
Главное сегодня

Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы

СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны РФ за захват Дебальцево

Рада приняла за основу законопроект относительно доступной растаможки "евроблях"

Дела Майдана: ГБР обозначило круг причастных к убийствам Нигояна, Жизневского и Сеника

Рядом с дворцом Путина расположены усадьбы и владения его "друзей"

В Кремле Украину назвали недружественной и "проектом западных государств"

Все новости...
Татаров
Венедиктова о деле Татарова: Политических оценок не даю
Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется – Венедиктова
На Офис Зеленского подали заявление о "сокрытии Татарова"
Последние новости
17:21
фотоЭксправоохранитель организовал доставку кокаина на такси из Львова в Киев
17:20
СБУ заявляет о мощной DDOS-атаке
17:03
Россия высылает дипломата посольства Эстонии
16:57
Из-за карантина на Буковеле на неделю закроют рестораны
16:32
88 фигурантов дел Майдана скрываются в России, их будут судить заочно
16:16
Кабмин назначил главу Гослесагентства
16:15
Зеленский планирует уже через несколько лет поднять Украину в топ-20 цифровых стран
16:08
Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы
15:49
Стоматологу из Ровно сообщено о подозрении через побои детей во время лечения
15:47
Рада поддержала создание Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров
Все новости...