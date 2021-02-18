Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы

Четверг, 18 февраля 2021, 15:08
Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы
Фото Юрлига

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича по личному представлению в то время министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Источник: программа "Схемы" со ссылкой на соответствующее наградное письмо

Детали: Татарова наградили "за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве". 

 

На момент награждения Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Журналисты отмечают, что он регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Захарченко в своем представлении от 16 декабря 2013 года писал, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

Звание "заслуженного юриста" Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года. 

 

"Схемы" обратились к заместителю руководителя Офиса президента по комментарий по этому поводу.

Издание напоминает, что Татаров – бывший чиновник МВД. Во время Революции достоинства он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД – начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений. Татаров был публичным лицом со стороны милиции, на брифингах сообщал о задержаниях участников протеста и выдвигал им ультиматумы.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента, который отвечает за правоохранительное направление.

Читайте также: Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию

Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря 2020 года Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря 2020 года и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • 21 декабря 2020 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
  • 30 декабря 2020 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не стал избирать меру пресечения Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТатаровМайданЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Татаров
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: