Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Меркель обіцяє, що кожен німець до кінця літа зможе зробити щеплення від COVID-19

Вівторок, 2 лютого 2021, 03:51

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до кінця літа кожному німцю дадуть можливість вакцинуватись від коронавірусу.

Джерело: DW

Деталі: Таку заяву канцлер зробила після консультацій із федеральним урядом, представниками земель та фармацевтичними компаніями. 

У міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що до кінця року у Німеччині, де проживає 83 млн осіб, будуть доступні більше 320 млн доз вакцини. 

Нагадаємо: 

  • За час пандемії у Німеччині зареєстрували 2,2 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень захворювання померли більше 58 тисяч осіб. Лише за минулу добу у країні виявили більше 6,5 тисяч нових хворих. 

Українська правда
Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату

Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України

Помер режисер Сергій Проскурня

оновлено від 19:22Ексглаву ДАБІ оголосили в розшук, він об'явився у Facebook

Новини 1 лютого: інтерв’ю Зеленського для НВО, виключення Дубінського з фракції

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Усі новини...
Німеччина
Німецькі військові допоможуть Португалії в боротьбі з COVID
Міністр охорони здоров'я Німеччини не проти вакцин з РФ і Китаю
Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу
Останні новини
03:51
Меркель обіцяє, що кожен німець до кінця літа зможе зробити щеплення від COVID-19
03:07
В ОБСЄ нарахували майже 90 порушень на Донбасі за вихідні
02:16
"Слуги" обговорять питання членства Дубінського в партії – Верещук
01:39
Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату
00:54
Кулеба поговорив із новопризначеним держсекретарем США
00:25
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько 
23:50
відеоФутбол: ще один гравець збірної України гратиме в чемпіонаті Італії
23:27
Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України
22:49
Помер режисер Сергій Проскурня
22:40
У перший день лютого бойовики 4 рази порушили "тишу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!