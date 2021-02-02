Меркель обіцяє, що кожен німець до кінця літа зможе зробити щеплення від COVID-19
Вівторок, 2 лютого 2021, 02:51
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до кінця літа кожному німцю дадуть можливість вакцинуватись від коронавірусу.
Джерело: DW
Деталі: Таку заяву канцлер зробила після консультацій із федеральним урядом, представниками земель та фармацевтичними компаніями.
У міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що до кінця року у Німеччині, де проживає 83 млн осіб, будуть доступні більше 320 млн доз вакцини.
Нагадаємо:
- За час пандемії у Німеччині зареєстрували 2,2 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень захворювання померли більше 58 тисяч осіб. Лише за минулу добу у країні виявили більше 6,5 тисяч нових хворих.
Українська правда