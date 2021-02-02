Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель: Вакцинуватися від коронавірусу, ймовірно, доведеться щороку

Вівторок, 2 лютого 2021, 08:51
Меркель: Вакцинуватися від коронавірусу, ймовірно, доведеться щороку
DPA

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вакцини проти коронавірусу можуть знадобитися "на довгі роки".

Про це вона заявила після засідання з главами земельних урядів, представниками Єврокомісії і фармацевтичних компаній, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Це схоже на вакцину проти грипу, коли ви щоразу повторно вакцинуєтеся проти нової мутації вірусу", - заявила Меркель у Берліні.

За її словами, незважаючи на всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель Німеччини отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.

"Заява про те, що ми зможемо запропонувати кожному громадянину щеплення до кінця третього кварталу, може бути підтверджена", - сказала канцлер.

За словами Меркель, ця обіцянка може бути виконана навіть за такого негативного сценарію, коли два фармацевтичних виробники, Johnson&Johnson і Curevac, всупереч очікуванням, не отримають схвалення на розроблені ними вакцини.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що компанія AstraZeneca, вакцина якої щойно отримала дозвіл на використання у ЄС, не встигне вчасно поставити обіцяні обсяги вакцин. 

На тлі цієї заяви та затримок з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

До того, як стало відомо про ці проблеми, Єврокомісія запропонувала країнам-членам поставити за мету до літа 2021 року провакцинувати 70% дорослого населення.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМеркель
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
вакцинація
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: