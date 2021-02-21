Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини суботи і ночі: дружина Медведчука йде в політику, роковини Майдану, перший мобільний шпиталь

Неділя, 21 лютого 2021, 08:00

Дружина нардепа і кума російського президента Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що вступає у партію "ОПЗЖ", на Прикарпатті просто неба розгорнули перший в країні мобільний госпіталь, сьома річниця Майдану — актуальні новини 20 лютого.

Про Марченко та "ОПЗЖ"

Дружина нардепа і кума російського президента Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, що вступає у партію "Опозиційна платформа – За життя".

Пряма мова: "Тепер замість одного Медведчука ви (президент Володимир Зеленський - ред) отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору.

Відсьогодні я вступаю в партію "ОПЗЖ", де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня".

Про COVID-госпіталь

В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Про роковини Майдану

20 лютого в Україні та за її межами згадують учасників Революції гідності, які загинули 7 років тому під час протестів на Майдані. Фото

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні. Відео

Про інші важливі новини

Президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.

При цьому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу, який проходить у Поклюці (Словенія).

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який добу тому здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети.

Апеляційний суд залишив Навального у в'язниці у справі "Ів роше", але врахував до терміну відбуття покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли

Оприлюднено перелік підсанкційних юросіб, серед них Sportmaster та енергокомпанії РФ

фото, відеоВ Україні 20 лютого вшанували героїв Небесної сотні

фотоПобиття пішохода до смерті: водія відправили за ґрати

Зеленський ввів у дію санкції проти Медведчука

Водна криза: Крим "витягне" з бюджету РФ додатково 112 млрд рублів

Усі новини...
Останні новини
08:49
У США Техас оголосили зоною стихійного лиха
08:26
В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: дружина Медведчука йде в політику, роковини Майдану, перший мобільний шпиталь
07:39
Окупанти продовжують обстрілювати сили ООС
06:27
ВідеоУ США уламки літака Boeing 777 впали на будинок
05:02
Трамп готує промову щодо майбутнього Республіканської партії – Reuters
04:17
Трамп пояснив, чому не повернеться в Twitter, де його навічно заблокували
03:36
Ілон Маск вважає поточний курс криптовалют завищеним
02:02
COVID-19: від початку пандемії в світі вже зареєстровано 111 мільйонів заражень
01:34
Російські формування на Донбасі відкрили вогонь по власних позиціях, є втрати – Хомчак
Усі новини...