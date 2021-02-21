Головні новини суботи і ночі: дружина Медведчука йде в політику, роковини Майдану, перший мобільний шпиталь

Дружина нардепа і кума російського президента Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що вступає у партію "ОПЗЖ", на Прикарпатті просто неба розгорнули перший в країні мобільний госпіталь, сьома річниця Майдану — актуальні новини 20 лютого.

Про Марченко та "ОПЗЖ"

Дружина нардепа і кума російського президента Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, що вступає у партію "Опозиційна платформа – За життя".

Пряма мова: "Тепер замість одного Медведчука ви (президент Володимир Зеленський - ред) отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору.

Відсьогодні я вступаю в партію "ОПЗЖ", де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня".

Про COVID-госпіталь

В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.

Про роковини Майдану

20 лютого в Україні та за її межами згадують учасників Революції гідності, які загинули 7 років тому під час протестів на Майдані. Фото

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні. Відео

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Президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.

При цьому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.

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