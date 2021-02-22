Зеленський про Тупицького: "Крок за кроком позбудемося"
Понеділок, 22 лютого 2021, 13:09
Президент Володимир Зеленський заявив, що Конституційний суд запрацює, щойно вдасться позбутися його очільника Олександра Тупицького – він відсторонений від посади, однак продовжує ходити на роботу.
Джерело: видання "Ліга", цитуючи Зеленського під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30"
Пряма мова Зеленського: "Конституційний суд зараз заблокований через товариша... ну, ви знаєте, якого. Але ми крок за кроком позбудемося товариша, почне працювати Конституційний суд".
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
- 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- Сам Тупицький імітує невручення підозри і відвідує робоче місце.