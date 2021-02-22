Зеленський про Тупицького: "Крок за кроком позбудемося"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Конституційний суд запрацює, щойно вдасться позбутися його очільника Олександра Тупицького – він відсторонений від посади, однак продовжує ходити на роботу.

Джерело: видання "Ліга", цитуючи Зеленського під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30"

Пряма мова Зеленського: "Конституційний суд зараз заблокований через товариша... ну, ви знаєте, якого. Але ми крок за кроком позбудемося товариша, почне працювати Конституційний суд".

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