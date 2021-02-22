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Зеленский о Тупицком: "Шаг за шагом избавимся"

Понедельник, 22 февраля 2021, 13:09

Президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд заработает, как только удастся избавиться от его главы Александра Тупицкого - он отстранен от должности, однако продолжает ходить на работу.

Источник: издание "Лига", цитируя Зеленского во время общения с журналистами на форуме "Украина 30"

Прямая речь Зеленского: "Конституционный суд сейчас заблокирован за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд".

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • Сам Тупицкий имитирует невручение подозрения и посещает рабочее место.

Темы: ТупицкийКСЗеленский


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