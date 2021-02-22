Зеленский о Тупицком: "Шаг за шагом избавимся"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд заработает, как только удастся избавиться от его главы Александра Тупицкого - он отстранен от должности, однако продолжает ходить на работу.

Источник: издание "Лига", цитируя Зеленского во время общения с журналистами на форуме "Украина 30"

Прямая речь Зеленского: "Конституционный суд сейчас заблокирован за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд".

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