Зеленский о Тупицком: "Шаг за шагом избавимся"
Понедельник, 22 февраля 2021, 12:09
Президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд заработает, как только удастся избавиться от его главы Александра Тупицкого - он отстранен от должности, однако продолжает ходить на работу.
Источник: издание "Лига", цитируя Зеленского во время общения с журналистами на форуме "Украина 30"
Прямая речь Зеленского: "Конституционный суд сейчас заблокирован за товарища... ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд".
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
- Сам Тупицкий имитирует невручение подозрения и посещает рабочее место.