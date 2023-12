Україна допомогла доставити на МКС 4 тонни вантажу

Автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus з 3800 кілограмами вантажу пристикувався до Міжнародної космічної станції. 20 лютого ракета-носій "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробили в Україні, вивела корабель на орбіту.

Джерело: NASA

Деталі: Cygnus був захоплений роботизованою рукою Canadarm2 та приєднаний до станції.

#Cygnus is 250 meters away from the station and holding. Its next hold point will be about 30 meters from the station before its final approach for a 4:40am ET robotic capture. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/BexhQsEfSo — International Space Station (@Space_Station) February 22, 2021

#Cygnus is orbiting into daylight just 30 meters from the station. It will soon head toward its capture about 10 meters from the station for a 4:40am ET robotic capture. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/l4sxWYi0gx — International Space Station (@Space_Station) February 22, 2021

Наразі до станції під'єднано 5 космічних апаратів.

.@NorthropGrumman's #Cygnus space freighter was bolted to the station's Unity module today at 7:16am ET where it will stay until late May. The Exp 64 crew will soon begin unloading brand new science experiments and more... https://t.co/JevsUaLtYr pic.twitter.com/OaJ2Un4BYQ — International Space Station (@Space_Station) February 22, 2021

Capture of @NorthropGrumman's Cygnus spacecraft confirmed at 4:38am ET. Using the @Space_Station's Canadarm2 robotic arm, @Astro_Soichi captured the S.S. Katherine Johnson cargo ship, which is delivering about 8,000 lbs of supplies & @ISS_Research to our orbiting lab. pic.twitter.com/cZiARt6tRK — NASA (@NASA) February 22, 2021

15-та вантажна місія корабля Cygnus

Довідка: Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. У пресслужбі конструкторського бюро розповіли, що основну конструкцію першого ступеня було розроблено ДП "КБ "Південне" та виготовлено ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Київприлад" та іншими на замовлення корпорації зі США Northrop Grumman.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Цільові завдання місії: Доставка провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Крім того, ракета доставить на МКС суперкомп'ютер SBC-2, розробленого Hewlett Packard і NASA. Він буде використовуватися для аналізу даних про стан здоров'я астронавтів, розшифровки і аналізу їх ДНК прямо на борту МКС, а також для аналізу результатів спостережень за полярними покладами льоду і блискавками в атмосфері Землі. Ще одним завданням вказано виведення на орбіту низки кубсатів та наносупутників.

Що передувало: 20 лютого із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

17 лютого російський космічний одноразовий вантажний корабель "Прогрес МС-16", який 15 лютого був запущений з космодрому в Казахстані, крім продуктів і наукового обладнання доставив на МКС "армовану накладку з клейовим з'єднанням", якою спробують тимчасова заклеїти тріщину в російському сегменті станції.