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Україна допомогла доставити на МКС 4 тонни вантажу

Вівторок, 23 лютого 2021, 01:48
Україна допомогла доставити на МКС 4 тонни вантажу

Автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus з 3800 кілограмами вантажу пристикувався до Міжнародної космічної станції. 20 лютого ракета-носій "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробили в Україні, вивела корабель на орбіту.

Джерело: NASA

Деталі: Cygnus був захоплений роботизованою рукою Canadarm2 та приєднаний до станції.

Наразі до станції під'єднано 5 космічних апаратів.

 
15-та вантажна місія корабля Cygnus 

Довідка: Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. У пресслужбі конструкторського бюро розповіли, що основну конструкцію першого ступеня було розроблено ДП "КБ "Південне" та виготовлено ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Київприлад" та іншими на замовлення корпорації зі США Northrop Grumman.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Цільові завдання місії: Доставка провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Крім того, ракета доставить на МКС суперкомп'ютер SBC-2, розробленого Hewlett Packard і NASA. Він буде використовуватися для аналізу даних про стан здоров'я астронавтів, розшифровки і аналізу їх ДНК прямо на борту МКС, а також для аналізу результатів спостережень за полярними покладами льоду і блискавками в атмосфері Землі. Ще одним завданням вказано виведення на орбіту низки кубсатів та наносупутників.

Що передувало: 20 лютого із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

17 лютого російський космічний одноразовий вантажний корабель "Прогрес МС-16", який 15 лютого був запущений з космодрому в Казахстані, крім продуктів і наукового обладнання доставив на МКС "армовану накладку з клейовим з'єднанням", якою спробують тимчасова заклеїти тріщину в російському сегменті станції.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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