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Баканов стверджує, що Стерненко не був агентом СБУ

П'ятниця, 26 лютого 2021, 01:00

Голова Служби безпеки України Іван Баканов запевнив, що екслідер одеського "Правого сектору", блогер Сергій Стерненко ніколи не був агентом української спецслужби.

Джерело: Баканов в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Тому я вимушений надати цю відповідь: пан Стерненко при моїй каденції ніколи не був агентом Служби безпеки України. Його немає в облікових даних СБУ як агента".

Деталі: За словами Баканова, якби Стерненко раніше працював на СБУ, то його б прізвище було в облікових даних спецслужби.

Таку заяву глава Служби безпеки зробив у відповідь на озвучення версії, що блогер раніше працював на спецслужбу, а після зміни її керівництва його перестали покривати. 

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Передісторія:

  • Колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко вважає політичними свої справи і заперечує всі 4 інкримінованих йому злочини: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків, загибель Івана Кузнєцова, який напав на нього 24 травня 2018 року.
  • 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
  • Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
  • У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним. У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.

Українська правда
Теми: СтерненкоСБУ


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