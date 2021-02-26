Баканов стверджує, що Стерненко не був агентом СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов запевнив, що екслідер одеського "Правого сектору", блогер Сергій Стерненко ніколи не був агентом української спецслужби.

Джерело: Баканов в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Тому я вимушений надати цю відповідь: пан Стерненко при моїй каденції ніколи не був агентом Служби безпеки України. Його немає в облікових даних СБУ як агента".

Деталі: За словами Баканова, якби Стерненко раніше працював на СБУ, то його б прізвище було в облікових даних спецслужби.

Таку заяву глава Служби безпеки зробив у відповідь на озвучення версії, що блогер раніше працював на спецслужбу, а після зміни її керівництва його перестали покривати.

Знати більше Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія: