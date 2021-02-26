Баканов стверджує, що Стерненко не був агентом СБУ
Голова Служби безпеки України Іван Баканов запевнив, що екслідер одеського "Правого сектору", блогер Сергій Стерненко ніколи не був агентом української спецслужби.
Джерело: Баканов в ефірі "Право на владу"
Пряма мова: "Тому я вимушений надати цю відповідь: пан Стерненко при моїй каденції ніколи не був агентом Служби безпеки України. Його немає в облікових даних СБУ як агента".
Деталі: За словами Баканова, якби Стерненко раніше працював на СБУ, то його б прізвище було в облікових даних спецслужби.
Таку заяву глава Служби безпеки зробив у відповідь на озвучення версії, що блогер раніше працював на спецслужбу, а після зміни її керівництва його перестали покривати.
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Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка
Передісторія:
- Колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко вважає політичними свої справи і заперечує всі 4 інкримінованих йому злочини: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків, загибель Івана Кузнєцова, який напав на нього 24 травня 2018 року.
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним. У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.