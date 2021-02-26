Баканов утверждает, что Стерненко ни был агентом СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что осужденный экс-лидер одесского "Правого сектора", блогер Сергей Стерненко никогда не был агентом украинской спецслужбы.

Источник: Баканов в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Поэтому я вынужден предоставить ответ: господин Стерненко при моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ как агента".

Детали: По словам Баканова, если бы Стерненко ранее работал на СБУ, то его бы фамилия была в учетных данных спецслужбы.

Такое заявление глава Службы безопасности сделал в ответ на озвученные версии, что осужденный ранее работал на спецслужбу, а после смены ее руководства его перестали покрывать.

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