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Баканов утверждает, что Стерненко ни был агентом СБУ

Пятница, 26 февраля 2021, 00:00
Баканов утверждает, что Стерненко ни был агентом СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что экс-лидер одесского "Правого сектора", блогер Сергей Стерненко никогда не был агентом украинской спецслужбы.

Источник: Баканов в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Поэтому я вынужден предоставить ответ: господин Стерненко при моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ как агента".

Детали: По словам Баканова, если бы Стерненко ранее работал на СБУ, то его бы фамилия была в учетных данных спецслужбы.

Такое заявление глава Службы безопасности сделал в ответ на озвученные версии, что блогер ранее работал на спецслужбу, а после смены ее руководства его перестали покрывать.

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Предыстория:

  • Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступлениях: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.
  • 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
  • Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным. В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.

Украинская правда

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Темы: СтерненкоСБУ
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