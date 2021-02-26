Баканов утверждает, что Стерненко ни был агентом СБУ
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что экс-лидер одесского "Правого сектора", блогер Сергей Стерненко никогда не был агентом украинской спецслужбы.
Источник: Баканов в эфире "Право на власть"
Прямая речь: "Поэтому я вынужден предоставить ответ: господин Стерненко при моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ как агента".
Детали: По словам Баканова, если бы Стерненко ранее работал на СБУ, то его бы фамилия была в учетных данных спецслужбы.
Такое заявление глава Службы безопасности сделал в ответ на озвученные версии, что блогер ранее работал на спецслужбу, а после смены ее руководства его перестали покрывать.
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Предыстория:
- Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступлениях: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным. В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.