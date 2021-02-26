Гео Лерос повідомив, що за ним стежить СБУ. Там заперечили
Народний депутат Гео Лерос заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України, опублікувавши фото- та відеопідтвердження.
Джерело: Лерос у facebook, СБУ в коментарі для УП
Деталі: Нардеп опублікував "документи" так званого співробітника СБУ. Зокрема, посвідчення підполковника СБУ, яке начебто мав при собі чоловік, який слідкував за Леросом, не дійсне (його термін сплив ще у 2014 році).
Також при ньому було посвідчення водія, видане невідомим для пошуковиків "Ялтійським ВРЕР при УДАІ УГ МВС України в АР Крим".
Нардеп також оприлюднив фото звіту за результатами стеження. У ньому йдеться про те, о котрій та куди Лерос їздив, що робив та опублікував у соцмережах. До тексту додаються фото.
Лерос повідомив, що викликав поліцію на місце та буде вимагати відкриття провадження. Деталі пообіцяв надати згодом.
У Службі безпеки заявили, що не мають відношення до групи людей, які нібито стежили за нардепом.
Там додали, що Золотов Євген, який при собі мав протерміноване посвідчення, був звільнений із лав спецслужби у 2014 році.
За інформацією від співробітників Національної поліції, які прибули на виклик, Золотов не зміг пояснити для чого здійснював фото- та відеофіксацію Лероса.
Нагадаємо:
- Нардеп Гео Лерос, який зайшов до Ради від партії "Слуга народу", з фракції якої його потім виключили, відомий конфліктом із президентом Володимиром Зеленським, керівником його Офісу Андрієм Єрмаком та іншими "слугами".
- На початку свого депутатства Лерос був радником Володимира Зеленського, проте після критики Офісу його позбавили цієї посади. 28 серпня його автомобіль спалили.
- Окрім того, він оприлюднив ряд плівок, де начебто фігурував брат Єрмака Денис, нардеп Микола Тищенко, бізнесмен Денис Комарницький.
- Пізніше стало відомо, що Денис Єрмак та Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі та гідності".