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Гео Лерос заявив, що за ним стежить СБУ

П'ятниця, 26 лютого 2021, 02:31
Фото: facebook Лероса

Народний депутат Гео Лерос заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України, опублікувавши фото- та відеопідтвердження.

Джерело: Лерос у facebook

Деталі: Нардеп опублікував "документи" так званого співробітника СБУ. Зокрема, посвідчення підполковника СБУ, яке начебто мав при собі чоловік, який слідкував за Леросом, не дійсне (його термін сплив ще у 2014 році). 

 
Чоловік, який стежив за нардепом.
Чоловік, який стежив за нардепом.

Також при ньому було посвідчення водія, видане невідомим для пошуковиків "Ялтійським ВРЕР при УДАІ УГ МВС України в АР Крим".  

 

Нардеп також оприлюднив фото звіту за результатами стеження. У ньому йдеться про те, о котрій та куди Лерос їздив, що робив та опублікував у соцмережах. До тексту додаються фото. 

 

Лерос повідомив, що викликав поліцію на місце та буде вимагати відкриття провадження. Деталі пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо:

  • Нардеп Гео Лерос, який зайшов до Ради від партії "Слуга народу", з фракції якої його потім виключили, відомий конфліктом із президентом Володимиром Зеленським, керівником його Офісу Андрієм Єрмаком та іншими "слугами".
  • На початку свого депутатства Лерос був радником Володимира Зеленського, проте після критики Офісу його позбавили цієї посади. 28 серпня його автомобіль спалили.
  • Окрім того, він оприлюднив ряд плівок, де начебто фігурував брат Єрмака Денис, нардеп Микола Тищенко, бізнесмен Денис Комарницький
  • Пізніше стало відомо, що Денис Єрмак та Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі та гідності".

Українська правда
Теми: Гео Лерос СБУ


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