Гео Лерос заявив, що за ним стежить СБУ
Народний депутат Гео Лерос заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України, опублікувавши фото- та відеопідтвердження.
Джерело: Лерос у facebook
Деталі: Нардеп опублікував "документи" так званого співробітника СБУ. Зокрема, посвідчення підполковника СБУ, яке начебто мав при собі чоловік, який слідкував за Леросом, не дійсне (його термін сплив ще у 2014 році).
Також при ньому було посвідчення водія, видане невідомим для пошуковиків "Ялтійським ВРЕР при УДАІ УГ МВС України в АР Крим".
Нардеп також оприлюднив фото звіту за результатами стеження. У ньому йдеться про те, о котрій та куди Лерос їздив, що робив та опублікував у соцмережах. До тексту додаються фото.
Лерос повідомив, що викликав поліцію на місце та буде вимагати відкриття провадження. Деталі пообіцяв надати згодом.
Нагадаємо:
- Нардеп Гео Лерос, який зайшов до Ради від партії "Слуга народу", з фракції якої його потім виключили, відомий конфліктом із президентом Володимиром Зеленським, керівником його Офісу Андрієм Єрмаком та іншими "слугами".
- На початку свого депутатства Лерос був радником Володимира Зеленського, проте після критики Офісу його позбавили цієї посади. 28 серпня його автомобіль спалили.
- Окрім того, він оприлюднив ряд плівок, де начебто фігурував брат Єрмака Денис, нардеп Микола Тищенко, бізнесмен Денис Комарницький.
- Пізніше стало відомо, що Денис Єрмак та Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі та гідності".