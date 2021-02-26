Народний депутат Гео Лерос заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України, опублікувавши фото- та відеопідтвердження.

Джерело: Лерос у facebook, СБУ в коментарі для УП

Деталі: Нардеп опублікував "документи" так званого співробітника СБУ. Зокрема, посвідчення підполковника СБУ, яке начебто мав при собі чоловік, який слідкував за Леросом, не дійсне (його термін сплив ще у 2014 році).

Чоловік, який стежив за нардепом.

Також при ньому було посвідчення водія, видане невідомим для пошуковиків "Ялтійським ВРЕР при УДАІ УГ МВС України в АР Крим".

Нардеп також оприлюднив фото звіту за результатами стеження. У ньому йдеться про те, о котрій та куди Лерос їздив, що робив та опублікував у соцмережах. До тексту додаються фото.

Лерос повідомив, що викликав поліцію на місце та буде вимагати відкриття провадження. Деталі пообіцяв надати згодом.

У Службі безпеки заявили, що не мають відношення до групи людей, які нібито стежили за нардепом.

Там додали, що Золотов Євген, який при собі мав протерміноване посвідчення, був звільнений із лав спецслужби у 2014 році.

За інформацією від співробітників Національної поліції, які прибули на виклик, Золотов не зміг пояснити для чого здійснював фото- та відеофіксацію Лероса.

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