Народний депутат Гео Лерос заявив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України, опублікувавши фото- та відеопідтвердження.

Джерело: Лерос у facebook

Деталі: Нардеп опублікував "документи" так званого співробітника СБУ. Зокрема, посвідчення підполковника СБУ, яке начебто мав при собі чоловік, який слідкував за Леросом, не дійсне (його термін сплив ще у 2014 році).

Чоловік, який стежив за нардепом.

Також при ньому було посвідчення водія, видане невідомим для пошуковиків "Ялтійським ВРЕР при УДАІ УГ МВС України в АР Крим".

Нардеп також оприлюднив фото звіту за результатами стеження. У ньому йдеться про те, о котрій та куди Лерос їздив, що робив та опублікував у соцмережах. До тексту додаються фото.

Лерос повідомив, що викликав поліцію на місце та буде вимагати відкриття провадження. Деталі пообіцяв надати згодом.

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