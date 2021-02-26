Народный депутат Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, опубликовав фото и видео подтверждение.

Источник: Лерос в facebook, СБУ в комментарии для УП

Детали: Нардеп опубликовал "документы" так называемого сотрудника СБУ. В частности, удостоверение подполковника СБУ, которое якобы имел при себе человек, который следил за Леросом, не действительно (его срок истек еще в 2014 году).

Мужчина, который следил за нардепом.

Также при нем было удостоверение водителя, выданное неизвестным для поисковиков "Ялтийським МРЭО при УГАИ УГ МВД Украины в АР Крым".

Нардеп также обнародовал фото отчета по итогам наблюдения. В нем говорится о том, во сколько и куда Лерос ездил, что делал и опубликовал в соцсетях. К тексту прилагаются фото.

Лерос сообщил, что вызвал полицию на место и будет требовать открытия производства. Детали пообещал предоставить позже.

В Службе безопасности заявили, что не имеют отношения к группе людей, которые якобы следили за нардепом.

Там добавили, что Золотов Евгений, который при себе имел просроченные удостоверение, был уволен из рядов спецслужбы в 2014 году.

По информации от сотрудников Национальной полиции, прибывших на вызов, Золотов не смог объяснить для чего осуществлял фото- и видеофиксацию Лероса.

Напомним: