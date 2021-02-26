Гео Лерос сообщил, что за ним следит СБУ. Там отрицают
Народный депутат Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины, опубликовав фото и видео подтверждение.
Источник: Лерос в facebook, СБУ в комментарии для УП
Детали: Нардеп опубликовал "документы" так называемого сотрудника СБУ. В частности, удостоверение подполковника СБУ, которое якобы имел при себе человек, который следил за Леросом, не действительно (его срок истек еще в 2014 году).
Также при нем было удостоверение водителя, выданное неизвестным для поисковиков "Ялтийським МРЭО при УГАИ УГ МВД Украины в АР Крым".
Нардеп также обнародовал фото отчета по итогам наблюдения. В нем говорится о том, во сколько и куда Лерос ездил, что делал и опубликовал в соцсетях. К тексту прилагаются фото.
Лерос сообщил, что вызвал полицию на место и будет требовать открытия производства. Детали пообещал предоставить позже.
В Службе безопасности заявили, что не имеют отношения к группе людей, которые якобы следили за нардепом.
Там добавили, что Золотов Евгений, который при себе имел просроченные удостоверение, был уволен из рядов спецслужбы в 2014 году.
По информации от сотрудников Национальной полиции, прибывших на вызов, Золотов не смог объяснить для чего осуществлял фото- и видеофиксацию Лероса.
Напомним:
- Нардеп Гео Лерос, который вошел в Раду от партии "Слуга народа", из фракции которой его потом исключили, известный конфликтом с президентом Владимиром Зеленским, руководителем его Офиса Андреем Ермаком и другими "слугами".
- В начале своего депутатства Лерос был советником Владимира Зеленского, однако после критики Офиса его лишили этой должности. 28 августа его автомобиль сожгли.
- Кроме того, он обнародовал ряд пленок, где вроде бы фигурировал брат Ермака Денис, нардеп Николай Тищенко, бизнесмен Денис Комарницкий.
- Позже стало известно, что Денис Ермак и Николай Тищенко подали к народному депутату Гео Леросу иск по "защите чести и достоинства".