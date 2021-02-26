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Разумков про рішення суду щодо Стерненка: Можна оскаржити і є ЄСПЛ

П'ятниця, 26 лютого 2021, 11:22
Разумков про рішення суду щодо Стерненка: Можна оскаржити і є ЄСПЛ
Фото ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не коментує рішення суду щодо екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, але нагадав, що якщо вирок суду не подобається, то його можна оскаржити.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг Разумкова у Вінниці 26 лютого

Пряма мова: "Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду".

Деталі: Разом з тим він нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.

А якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також ЄСПЛ.

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Передісторія:

  • 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
  • Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
  • Колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко вважає політичними свої справи і заперечує всі 4 інкримінованих йому злочини: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків, загибель Івана Кузнєцова, який напав на нього 24 травня 2018 року.
  • У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним. У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроСтерненкосуд
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