Разумков про рішення суду щодо Стерненка: Можна оскаржити і є ЄСПЛ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не коментує рішення суду щодо екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, але нагадав, що якщо вирок суду подобається, то його можна оскаржити.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг Разумкова у Вінниці 26 лютого

Пряма мова: "Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду".

Деталі: Разом з тим він нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.

А якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також ЄСПЛ.

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