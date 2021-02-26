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Разумков про рішення суду щодо Стерненка: Можна оскаржити і є ЄСПЛ

П'ятниця, 26 лютого 2021, 12:22
Фото ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не коментує рішення суду щодо екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, але нагадав, що якщо вирок суду подобається, то його можна оскаржити.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг Разумкова у Вінниці 26 лютого

Пряма мова: "Я не маю права як голова Верховної Ради давати оцінку діяльності суду".

Деталі: Разом з тим він нагадав, що будь-який громадянин України повинен зважати на рішення суду.

А якщо комусь не подобається вирок, то є багато механізмів, як відстояти свою правоту на території України, а також ЄСПЛ.

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Передісторія:

  • 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
  • Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
  • Колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко вважає політичними свої справи і заперечує всі 4 інкримінованих йому злочини: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків, загибель Івана Кузнєцова, який напав на нього 24 травня 2018 року.
  • У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним. У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.

Теми: Разумков ДмитроСтерненкосуд


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