Разумков о решении суда по Стерненко: Можно обжаловать и есть ЕСПЧ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не комментирует решение суда в отношении экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, но напомнил, что если приговор суда не нравится, то его можно обжаловать.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг Разумкова в Виннице 26 февраля

Прямая речь: "Я не вправе как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда".

Детали: Вместе с тем он напомнил, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда.

А если кому-то не нравится приговор, то есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, а также ЕСПЧ.

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