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Разумков о решении суда по Стерненко: Можно обжаловать и есть ЕСПЧ

Пятница, 26 февраля 2021, 12:22
Фото ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не комментирует решение суда в отношении экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, но напомнил, что если приговор суда не нравится, то его можно обжаловать.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг Разумкова в Виннице 26 февраля

Прямая речь: "Я не вправе как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда".

Детали: Вместе с тем он напомнил, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда.

А если кому-то не нравится приговор, то есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, а также ЕСПЧ.

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Предыстория:

  • 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пыток человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
  • Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступлениях: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.
  • В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным. В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.

Темы: Разумков ДмитрийСтерненкосуд


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