Данілов розкрив плани на наступне засідання РНБО
Субота, 27 лютого 2021, 08:48
На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, повідомляє Liga.net
Деталі: За словами Данілова, правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи, що стосуються дезертирства і держзради, які відбулися після початку агресії Росії проти України.
Пряма мова: "Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають у якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству – чому за шість-сім років немає крапки в цих справах".
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- 26 лютого РНБО ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо 10 посадових осіб, які зрадили Україну.