Данілов розкрив плани на наступне засідання РНБО

На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, повідомляє Liga.net

Деталі: За словами Данілова, правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи, що стосуються дезертирства і держзради, які відбулися після початку агресії Росії проти України.

Пряма мова: "Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають у якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству – чому за шість-сім років немає крапки в цих справах".

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