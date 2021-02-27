Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов розкрив плани на наступне засідання РНБО

Субота, 27 лютого 2021, 07:48
Данілов розкрив плани на наступне засідання РНБО

На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, повідомляє Liga.net

Деталі: За словами Данілова, правоохоронні відомства повинні будуть пояснити, чому досі не розслідувані справи, що стосуються дезертирства і держзради, які відбулися після початку агресії Росії проти України.

Пряма мова: "Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін перебувають у якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству – чому за шість-сім років немає крапки в цих справах".

Передісторія:

Теми: РНБОДанілов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: