Данилов раскрыл планы на следующее заседание СНБО
Суббота, 27 февраля 2021, 08:48
На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется заслушать отчеты Генпрокуратуры, СБУ, МВД в отношении дел, касающихся дезертирства и госизмены.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, сообщает Liga.net
Детали: По словам Данилова, правоохранительные ведомства должны будут объяснить, почему до сих пор не расследованы дела, касающиеся дезертирства и госизмены, произошедших после начала агрессии России против Украины.
Прямая речь: "Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу – почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах".
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- 26 февраля СНБО принял максимальные санкции, которые позвляет законодательство, в отношении 10 должностных лиц, которые предали Украину.