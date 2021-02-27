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Данилов раскрыл планы на следующее заседание СНБО

Суббота, 27 февраля 2021, 07:48
Данилов раскрыл планы на следующее заседание СНБО

На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется заслушать отчеты Генпрокуратуры, СБУ, МВД в отношении дел, касающихся дезертирства и госизмены.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, сообщает Liga.net

Детали: По словам Данилова, правоохранительные ведомства должны будут объяснить, почему до сих пор не расследованы дела, касающиеся дезертирства и госизмены, произошедших после начала агрессии России против Украины.

Прямая речь: "Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу – почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах".

Предыстория: 

Темы: СНБОДанилов
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