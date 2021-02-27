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На Банковій мітингують проти вироку Стерненку

Субота, 27 лютого 2021, 12:08
фото: Ельдар Сарахман, УП

Більш ніж 1,5 тисячі людей прийшли в суботу до Офісу президента України на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку.

Джерело: кореспондент УП

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Деталі: Люди не згодні з вироком і вимагають звільнити Стерненка.

Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.

Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

На місці також Нацгвардія та пожежники. Люди постійно прибувають.

 
Фото: Назарій Мазилюк, УП

Серед інших, на мітинг прийшли нардепи, представники громадських організацій.

 
Фото: Назарій Мазилюк, УП

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Теми: СтерненкоакціїОфіс президента


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