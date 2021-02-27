Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковій мітингують проти вироку Стерненку

Субота, 27 лютого 2021, 11:08
На Банковій мітингують проти вироку Стерненку
фото: Ельдар Сарахман, УП

Кілька тисяч людей прийшли в суботу до Офісу президента України на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку.

Джерело: кореспондент УП

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Деталі: Люди не згодні з вироком і вимагають звільнити Стерненка.

Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.

Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

На місці також Нацгвардія та пожежники. Люди постійно прибувають.

 
Фото: Назарій Мазилюк, УП

Серед інших, на мітинг прийшли нардепи, представники громадських організацій.

 
Фото: Назарій Мазилюк, УП

Передісторія:

Знати більше  Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СтерненкоакціїОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Стерненко
За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми
Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний
Стерненку скасували покарання за один патрон
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: