На Банковій мітингують проти вироку Стерненку

Більш ніж 1,5 тисячі людей прийшли в суботу до Офісу президента України на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку.

Джерело: кореспондент УП

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Деталі: Люди не згодні з вироком і вимагають звільнити Стерненка.

Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.

Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП.

Фото: Ельдар Сарахман, УП

На місці також Нацгвардія та пожежники. Люди постійно прибувають.

Фото: Назарій Мазилюк, УП

Серед інших, на мітинг прийшли нардепи, представники громадських організацій.

Фото: Назарій Мазилюк, УП

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