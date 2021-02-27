На Банковій мітингують проти вироку Стерненку
Більш ніж 1,5 тисячі людей прийшли в суботу до Офісу президента України на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку.
Джерело: кореспондент УП
Деталі: Люди не згодні з вироком і вимагають звільнити Стерненка.
Під стінами комітету Верховної ради учасники акції облаштували пункт домедичної допомоги, де також пригощатимуть чаєм і кавою.
Цього разу поліція вирішила не перекривати прохід до Офісу президента. Мітинг відбувається просто під стінами ОП.
На місці також Нацгвардія та пожежники. Люди постійно прибувають.
Серед інших, на мітинг прийшли нардепи, представники громадських організацій.
Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним.
- У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.
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