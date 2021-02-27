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На Банковой митингуют против приговора Стерненко

Суббота, 27 февраля 2021, 12:08
фото: Эльдар Сарахман, УП

Более полутора тысяч человек пришли в субботу к Офису президента Украины в знак протеста против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.

Источник: корреспондент УП

 
фото: Эльдар Сарахман, УП
 
фото: Эльдар Сарахман, УП

Детали: Люди не согласны с приговором и требуют освободить Стерненко.

Под стенами комитета Верховной Рады участники акции устроили пункт домедицинской помощи, где также будут угощать чаем и кофе.

На этот раз полиция решила не перекрывать проход к Офису президента. Митинг происходит прямо под стенами ОП.

 
фото: Эльдар Сарахман, УП

На месте также Нацгвардия и пожарные. Люди постоянно прибывают.

 
фото: Назарий Мазилюк, УП

Среди прочих, на митинг пришли нардепы, представители общественных организаций.

 
фото: Назарий Мазилюк, УП

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Эльдар Сарахман, УП
Темы: СтерненкоакцииОфис президента


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