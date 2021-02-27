На Банковой митингуют против приговора Стерненко
Несколько тысяч человек пришли в субботу к Офису президента Украины в знак протеста против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.
Источник: корреспондент УП
Детали: Люди не согласны с приговором и требуют освободить Стерненко.
Под стенами комитета Верховной Рады участники акции устроили пункт домедицинской помощи, где также будут угощать чаем и кофе.
На этот раз полиция решила не перекрывать проход к Офису президента. Митинг происходит прямо под стенами ОП.
На месте также Нацгвардия и пожарные. Люди постоянно прибывают.
Среди прочих, на митинг пришли нардепы, представители общественных организаций.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
- В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
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