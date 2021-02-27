В одеському СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа
Субота, 27 лютого 2021, 21:11
У суботу в одеському слідчому ізоляторі, де знаходиться Сергій Стерненко, сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Джерело: відділ комунікації державної кримінально-виконавчої служби в коментарі Українській правді
Деталі: У відомстві зазначили, що загоряння було в харчовому блоці СІЗО, його швидко ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Додатково: В одеському телеграм-каналі з'явилося відео з уточненням, що горить СІЗО на вулиці Водопровідній.
Пізніше відео опублікувало місцеве видання "Думская".
Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним. У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.
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Українська правда