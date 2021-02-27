В одеському СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа

У суботу в одеському слідчому ізоляторі, де знаходиться Сергій Стерненко, сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Джерело: відділ комунікації державної кримінально-виконавчої служби в коментарі Українській правді

Деталі: У відомстві зазначили, що загоряння було в харчовому блоці СІЗО, його швидко ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Додатково: В одеському телеграм-каналі з'явилося відео з уточненням, що горить СІЗО на вулиці Водопровідній.

Пізніше відео опублікувало місцеве видання "Думская".

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