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В одеському СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа

Субота, 27 лютого 2021, 20:11
В одеському СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа

У суботу в одеському слідчому ізоляторі, де знаходиться Сергій Стерненко, сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Джерело: відділ комунікації державної кримінально-виконавчої служби в коментарі Українській правді

Деталі: У відомстві зазначили, що загоряння було в харчовому блоці СІЗО, його швидко ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Додатково: В одеському телеграм-каналі з'явилося відео з уточненням, що горить СІЗО на вулиці Водопровідній.

Пізніше відео опублікувало місцеве видання "Думская".

Доповнено: У Департаменті з питань виконання кримінальних покарань розповіли, що пожежа сталася о 19:50 в результаті необережного поводження з вогнем. Загоряння сталося у підсобному приміщенні  для господарського інвентарю, яке прилягає до харчоблоку державної установи "Одеський слідчий ізолятор".

В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю площею 5 кв.м.

Дослівно : "Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі. Пожежу ліквідовано о 20:40".

Передісторія:

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Українська правда

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