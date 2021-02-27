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В одесском СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар

Суббота, 27 февраля 2021, 21:11

В субботу в одесском следственном изоляторе, где содержится Сергей Стерненко, произошел пожар, который оперативно потушили.

Источник: отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии Украинской правде

Детали: В ведомстве отметили, что возгорание было в пищевом блоке СИЗО, его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Дополнительно: В одесском телеграм-канале появилось видео с уточнение, что горит СИЗО на улице Водопроводной.

Позже видео опубликовало местное издание "Думская".

Дополнено: В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний рассказали, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, которое примыкает к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".

В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.

Дословно: "Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40".

Предыстория:

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Украинская правда


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