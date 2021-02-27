В одесском СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар
В субботу в одесском следственном изоляторе, где содержится Сергей Стерненко, произошел пожар, который оперативно потушили.
Источник: отдел коммуникации государственной уголовно-исполнительной службы в комментарии Украинской правде
Детали: В ведомстве отметили, что возгорание было в пищевом блоке СИЗО, его быстро ликвидировали. Вследствие инцидента никто не пострадал.
Дополнительно: В одесском телеграм-канале появилось видео с уточнение, что горит СИЗО на улице Водопроводной.
Позже видео опубликовало местное издание "Думская".
Дополнено: В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний рассказали, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание произошло в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, которое примыкает к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".
В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.
Дословно: "Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме. Пожар ликвидирован в 20:40".
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным. В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
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