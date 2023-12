Литва підтримала блокування в Україні каналів Медведчука

Посольство Литви у Києві заявило, що підтримує зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter у середу.

Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine’s efforts to defend itself from Russia’s disinformation and hybrid aggression.