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Литва підтримала блокування в Україні каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 18:47

Посольство Литви у Києві заявило, що підтримує зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter у середу.

Як відомо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів  "112 Україна", NewsOne, ZIK, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Європейський Союз відреагував, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.  

Теми: ЛитваМедведчуктелебаченнясанкції


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