Український хакер створив потужну мережу фішерів: постраждали банки 11 країн

Українські правоохоронці разом з колегами із США та Австралії заблокували один з найбільших у світі фішингових сервісів, від атак якого постраждали фінустанови 11 країн світу.

Джерело: сайти Офісу генпрокурора і Національної поліції

Деталі: За даними слідства, хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок він створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet.

Встановлено, що від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великобританії. За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів. За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% усіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера.

Правоохоронці провели п’ять обшуків у Тернопільській області, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та жорсткі диски.

Встановлено більше 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення. За попередніми даними, хакер не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

Порушено справу за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а також створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту.