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Блокування каналів Медведчука: у G7 згодні з необхідністю боротьби з дезінформацією

Четвер, 4 лютого 2021, 18:37

Посли країн Групи семи (G7) згодні з необхідністю боротьби з дезінформацією у контексті рішення щодо санкцій проти трьох телеканалів, пов’язаних з Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли погодились, що потрібно боротися з дезінформацією, в рамках свободи та плюралізму ЗМІ", - йдеться у Twitter Групи підтримки України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн G7 та Європейського Союзу в Україні і пояснив рішення щодо санкцій проти телеканалів.

Європейський Союз відреагував на це раніше, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Також посли привітали початковий прогрес у реформі СБУ.

На зустрічі з президентом посли також підкреслили необхідність всебічної судової реформи, включно з одночасною реформою ВРП і ВККС, і висловили занепокоєння нещодавніми законодавчими ініціативами (законопроєкти 3711, 4229 щодо Вищої кваліфікаційної комісії і Вищої ради правосуддя), що не забезпечать якісних, чесних суддів.

"Люди і бізнес кажуть нам, що потребують саме таких", - зазначається у Twitter Групи підтримки України.

Теми: МедведчукG7санкціїТарас Козак


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