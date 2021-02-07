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Міністр економіки Німеччини: не слід пов’язувати "Північний потік-2" з Навальним

Неділя, 7 лютого 2021, 11:46
Міністр економіки Німеччини: не слід пов’язувати Північний потік-2 з Навальним
Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що дебати навколо проєкту "Північний потік-2" не слід змішувати з дебатами про порушення прав людини в Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому 7 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини і наша реакція на них - інше. Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не обов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - заявив міністр економіки ФРН.

Водночас Петер Альтмаєр назвав цілком прийнятною "чітку відповідь" Євросоюзу на вирок Навальному. 

"Вирок Навальному - нечуване діяння, яке не має нічого спільного з діями в правому полі. Я цілком можу собі уявити чітку відповідь тим, хто розпорядився про це порушення прав людини і несе відповідальність за нього. Однак це може бути лише відповідь всього Євросоюзу в цілому", - підкреслив глава мінекономіки ФРН.

Як повідомлялося, "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Увечері 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб у водах Данії.

Нагадаємо, 5 лютого Ангела Меркель не виключила, що персональні санкції щодо РФ у зв’язку з вироком опозиціонеру Алексєю Навальному будуть розширені, однак заявила, що це питання не зв’язане з "Північним потоком-2".

Раніше голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Рьотген запропонував ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2" в якості альтернативи санкціям.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинагазсанкції
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