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МЗС РФ обурилося забороною каналу "Россия РТР" в Латвії за мову ненависті щодо України

Понеділок, 8 лютого 2021, 20:06

У МЗС Росії назвали заборону трансляції каналу "Россия РТР" на території Латвії "грубим порушенням зобов'язань Риги щодо забезпечення свободи слова".

Про це йдеться в поширеному в понеділок коментарі речниці МЗС РФ Марії Захарової, повідомляє "Європейська правда".

"Розцінюємо рішення латвійської влади заборонити на рік мовлення телеканалу "Россия РТР" як політичний демарш, який грубо порушує міжнародні зобов'язання Риги щодо забезпечення свободи слова та плюралізму думок", - йдеться в документі.

За словами Захарової, Москва закликає профільні міжнародні організації відреагувати на "репресивну політику" Риги в галузі медіа.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) 8 лютого на рік заборонила трансляцію "Росія РТР" на території країни після того, як зафіксувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі.

Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Латвії за рішення.

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