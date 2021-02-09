Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія і Греція у 2020 отримували російський газ в обхід України

Вівторок, 9 лютого 2021, 09:58
Болгарія і Греція у 2020 отримували російський газ в обхід України

Болгарія та Греція минулого року майже весь газ отримували за новим маршрутом через газопровід "Турецький потік", а не через Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднило інформаційне агентство S&P Global Platts, яке спеціалізується на публікації цінових котирувань на нафту, нафтопродукти, природний газ.

Газопровід TurkStream був відкритий у січні 2020 року. Він починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

За даними агентства, з моменту відкриття газопроводу найбільших змін щодо постачання зазнала Болгарія. У 2019 році Софія отримала 2,4 млрд куб. російського газу через транбалканський шлях Україна-Молдова-Румунія та транспортувала ще 4 млрд куб. до Туреччини. Але вже за рік обсяги, отримані цим маршрутом, впали майже до нуля, а TurkStream натомість постачав весь газ на ринок Болгарії.

Загалом 5,5 мільярдів кубометрів газу з TurkStream надходило через турецький кордон до Болгарії в 2020 році через новий пункт з'єднання Strandhza 2, або в середньому 15 мільйонів кубометрів на добу.

З цього обсягу близько 2,84 млрд куб. було відправлено до Греції через пункт з'єднання Кулата/Сідікастро - ту саму точку, куди раніше в Грецію надходив російський газ через транбалканську лінію. Ще 0,32 млрд куб, а 0,04 млрд куб переміщено до Румунії в зворотному режимі.

"Зараз Греція та Північна Македонія отримують весь свій російський газ через TurkStream, а не через Україну", - заявляє агентство.

"Як і проєкти газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2", TurkStream був розроблений, щоб забезпечити російському газу вихід на європейські ринки без необхідності протікання через Україну. І хоча TurkStream, зрештою, був проєктом нижчого рівня, безумовно, у порівнянні з "Північним потоком-2", його вплив був не менш значним, майже повністю змінивши маршрут постачання для шести країн - Туреччини, Болгарії, Греції, Північної Македонії, Сербії та Боснії і Герцеговини", - резюмують аналітики.

Теми: газРосіяУкраїнаБолгаріяГреція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
газ
ЄС хоче спільно купувати не російський газ на постійній основі
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: