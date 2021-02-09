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Болгарія і Греція у 2020 отримували російський газ в обхід України

Вівторок, 9 лютого 2021, 10:58

Болгарія та Греція минулого року майже весь газ отримували за новим маршрутом через газопровід "Турецький потік", а не через Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднило інформаційне агентство S&P Global Platts, яке спеціалізується на публікації цінових котирувань на нафту, нафтопродукти, природний газ.

Газопровід TurkStream був відкритий у січні 2020 року. Він починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

За даними агентства, з моменту відкриття газопроводу найбільших змін щодо постачання зазнала Болгарія. У 2019 році Софія отримала 2,4 млрд куб. російського газу через транбалканський шлях Україна-Молдова-Румунія та транспортувала ще 4 млрд куб. до Туреччини. Але вже за рік обсяги, отримані цим маршрутом, впали майже до нуля, а TurkStream натомість постачав весь газ на ринок Болгарії.

Загалом 5,5 мільярдів кубометрів газу з TurkStream надходило через турецький кордон до Болгарії в 2020 році через новий пункт з'єднання Strandhza 2, або в середньому 15 мільйонів кубометрів на добу.

З цього обсягу близько 2,84 млрд куб. було відправлено до Греції через пункт з'єднання Кулата/Сідікастро - ту саму точку, куди раніше в Грецію надходив російський газ через транбалканську лінію. Ще 0,32 млрд куб, а 0,04 млрд куб переміщено до Румунії в зворотному режимі.

"Зараз Греція та Північна Македонія отримують весь свій російський газ через TurkStream, а не через Україну", - заявляє агентство.

"Як і проєкти газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2", TurkStream був розроблений, щоб забезпечити російському газу вихід на європейські ринки без необхідності протікання через Україну. І хоча TurkStream, зрештою, був проєктом нижчого рівня, безумовно, у порівнянні з "Північним потоком-2", його вплив був не менш значним, майже повністю змінивши маршрут постачання для шести країн - Туреччини, Болгарії, Греції, Північної Македонії, Сербії та Боснії і Герцеговини", - резюмують аналітики.

Теми: газРосіяУкраїнаБолгаріяГреція


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