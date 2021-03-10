В Івано-Франківську, де критична ситуація, терміново облаштовують новий госпіталь

В Івано-Франківську, який входить до "червоної зони" за рівнем поширення корона вірусу, облаштують додатковий госпіталь на базі поліклініки.

Джерело: повідомлення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Завтра (11 березня – ред.) зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі Міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів".

Деталі: Марцинків заявив, що наразі виписується кожен день по 25-30 людей, а звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів.

Також Марцінків повідомив у середу, що з 11 березня у місті зупиняється тролейбусний рух. Будуть працювати автобуси в режимі спецперевезень.

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