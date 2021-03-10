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В Івано-Франківську, де критична ситуація, терміново облаштовують новий госпіталь

Середа, 10 березня 2021, 17:08
В Івано-Франківську, де критична ситуація, терміново облаштовують новий госпіталь

В Івано-Франківську, який входить до "червоної зони" за рівнем поширення корона вірусу, облаштують додатковий госпіталь на базі поліклініки.

Джерело: повідомлення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Завтра (11 березня – ред.) зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі Міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів".

Деталі: Марцинків заявив, що наразі виписується кожен день по 25-30 людей, а звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів.

Також Марцінків повідомив у середу, що з 11 березня у місті зупиняється тролейбусний рух. Будуть працювати автобуси в режимі спецперевезень.

Передісторія:

  • У вівторок 9 березня марцинків повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає
  • У листопаді 2020 року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків спершу противився карантину вихідного дня, але потім таки запровадив його.
  • У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
  • Із 22 до 28 лютого Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджувала на території регіону карантин "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.
  • 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусІвано-Франківськ
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