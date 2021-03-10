В Івано-Франківську, де критична ситуація, терміново облаштовують новий госпіталь
В Івано-Франківську, який входить до "червоної зони" за рівнем поширення корона вірусу, облаштують додатковий госпіталь на базі поліклініки.
Джерело: повідомлення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа у Facebook
Пряма мова Марцінківа: "Завтра (11 березня – ред.) зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі Міської поліклініки №2, яка на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів".
Деталі: Марцинків заявив, що наразі виписується кожен день по 25-30 людей, а звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів.
Також Марцінків повідомив у середу, що з 11 березня у місті зупиняється тролейбусний рух. Будуть працювати автобуси в режимі спецперевезень.
Передісторія:
- У вівторок 9 березня марцинків повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає.
- У листопаді 2020 року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків спершу противився карантину вихідного дня, але потім таки запровадив його.
- У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
- Із 22 до 28 лютого Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджувала на території регіону карантин "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.
- 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.