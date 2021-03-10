В Ивано-Франковске, где критическая ситуация, срочно обустраивают новый госпиталь

В Ивано-Франковске, который входит в "красную зону" по уровню распространения коронавируса, обустроят дополнительный госпиталь на базе поликлиники.

Источник: сообщение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook

Прямая речь Марцинкива: "Завтра (11 марта - ред.) утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе Городской поликлиники №2, которая на ул. Довгой, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов".

Детали: Марцинкив заявил, что сейчас выписывается каждый день по 25-30 человек, а обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов.

Также Марцинкив сообщил в среду, что с 11 марта в городе останавливается троллейбусное движение. Будут работать автобусы в режиме спецперевозок.

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