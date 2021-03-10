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З’їзд суддів не зміг обрати суддю КСУ

Середа, 10 березня 2021, 22:50

XVIII-ий з’їзд суддів під час повторного таємного голосування 10 березня не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою.

Джерело: пресслужба Ради суддів

Дослівно: "Голова лічильної комісії доповідає про результати повторного таємного голосування.

267 бюлетнів було отримано делегатами, 243 бюлетня визнано дійсними, 24 бюлетені визнані не дійсними".

Деталі: Зазначається, що Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко 109 голосів.

Через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.

Знати більше: Хто рветься до Вищої ради правосуддя

Передісторія: 

  • 9 березня декілька сотень людей зібрались біля "Президент готелю" у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію назвали "Ні з’їзду суддівської нечесті", серед організаторів були "Автомайдан" і "Центр протидії корупції". У ЦПК виступили проти обрання членів ВРП і за її реформування.
  • Рада суддів переносила місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві.
  • Посли країн "Групи семи" закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.
  • З’їзд суддів обрав 4 членів ВРП за своєю квотою.

Українська правда
Теми: КСсуд


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