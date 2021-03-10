З’їзд суддів не зміг обрати суддю КСУ

XVIII-ий з’їзд суддів під час повторного таємного голосування 10 березня не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою.

Джерело: пресслужба Ради суддів

Дослівно: "Голова лічильної комісії доповідає про результати повторного таємного голосування.

267 бюлетнів було отримано делегатами, 243 бюлетня визнано дійсними, 24 бюлетені визнані не дійсними".

Деталі: Зазначається, що Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко 109 голосів.

Через невелику різницю і кількість зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду.

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