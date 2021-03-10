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Съезд судей не смог избрать судью КСУ

Среда, 10 марта 2021, 21:50
Съезд судей не смог избрать судью КСУ

XVIII-й съезд судей при повторном тайного голосования 10 марта не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте.

Источник: пресс-служба Совета судей

Дословно: "Председатель счетной комиссии докладывает о результатах повторного тайного голосования.

267 бюллетеней было получено делегатами, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными".

Детали: Отмечается, что Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.

Через небольшую разницу и количество испорченных бюллетеней съезд судей избрал судью Конституционного суда.

Знать больше: Кто рвется в Высший совет правосудия

Предыстория:

  • 9 марта несколько сотен человек собрались у "Президент отеля" в центре Киева, протестуя против съезда судей. Акцию назвали "Нет съезду судейской нечести",  среди организаторов были "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". В ЦПК выступили против избрания членов ВСП и за его реформирование.
  • Совет судей переносил место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве.
  • Послы стран "Группы семи" призывали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных процессов отбора.
  • Сьезд избрал 4 членов ВСП по своей квоте.

Украинская правда

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Темы: КСсуд
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