Съезд судей не смог избрать судью КСУ

XVIII-й съезд судей при повторном тайного голосования 10 марта не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте.

Источник: пресс-служба Совета судей

Дословно: "Председатель счетной комиссии докладывает о результатах повторного тайного голосования.

267 бюллетеней было получено делегатами, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными".

Детали: Отмечается, что Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.

Через небольшую разницу и количество испорченных бюллетеней съезд судей избрал судью Конституционного суда.

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