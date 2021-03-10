Съезд судей не смог избрать судью КСУ
Среда, 10 марта 2021, 22:50
XVIII-й съезд судей при повторном тайного голосования 10 марта не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте.
Источник: пресс-служба Совета судей
Дословно: "Председатель счетной комиссии докладывает о результатах повторного тайного голосования.
267 бюллетеней было получено делегатами, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными".
Детали: Отмечается, что Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко 109 голосов.
Через небольшую разницу и количество испорченных бюллетеней съезд судей избрал судью Конституционного суда.
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Предыстория:
- 9 марта несколько сотен человек собрались у "Президент отеля" в центре Киева, протестуя против съезда судей. Акцию назвали "Нет съезду судейской нечести", среди организаторов были "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". В ЦПК выступили против избрания членов ВСП и за его реформирование.
- Совет судей переносил место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве.
- Послы стран "Группы семи" призывали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных процессов отбора.
- Сьезд избрал 4 членов ВСП по своей квоте.
Украинская правда