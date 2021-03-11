КС призначив спецзасідання: розгляне дисциплінарний проступок Тупицького
Конституційний суд призначив спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою КСУ Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву заступника голови КС Сергія Головатого на засіданні Великої палати КС 11 березня
Деталі: Спецзасідання призначене на 17 березня.
Повідомляється, що новопризначений суддя Віктор Кичун просив внести питання про призначення спецзасідання щодо "істотного дисциплінарного проступку" Тупицького до порядку денного засідання 11 березня.
На це Головатий зауважив, що спецзасідання з цього питання вже призначене на 17 березня і що судді про це поінформовані.
Для довідки: На період відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького на засіданнях Великої палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте, до 4 березня він це здійснював зі свого місця. Потім він почав вести засідання з крісла голови КС, чим викликав невдоволення судді Олександра Литвинова. 4 березня він вимагав від Головатого пересісти на своє місце.
Що було раніше: Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду залишив без руху позов, яким голова Конституційного суду Олександр Тупицький удруге оскаржував указ президента про його відсторонення від посади судді КСУ.
Передісторія:
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
- 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
- 1 лютого стало відомо, що у Верховному суді оскаржують указ Зеленського щодо відсторонення від посади Тупицького.
- 3 лютого Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом до президента Володимира Зеленського про визнання його указу щодо відсторонення голови КС Олександра Тупицького протиправним.