КС призначив спецзасідання: розгляне дисциплінарний проступок Тупицького

Конституційний суд призначив спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою КСУ Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву заступника голови КС Сергія Головатого на засіданні Великої палати КС 11 березня

Деталі: Спецзасідання призначене на 17 березня.

Повідомляється, що новопризначений суддя Віктор Кичун просив внести питання про призначення спецзасідання щодо "істотного дисциплінарного проступку" Тупицького до порядку денного засідання 11 березня.

На це Головатий зауважив, що спецзасідання з цього питання вже призначене на 17 березня і що судді про це поінформовані.

Для довідки: На період відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького на засіданнях Великої палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте, до 4 березня він це здійснював зі свого місця. Потім він почав вести засідання з крісла голови КС, чим викликав невдоволення судді Олександра Литвинова. 4 березня він вимагав від Головатого пересісти на своє місце.

Що було раніше: Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду залишив без руху позов, яким голова Конституційного суду Олександр Тупицький удруге оскаржував указ президента про його відсторонення від посади судді КСУ.

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