КС назначил спецзаседание: рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого

Конституционный суд назначил специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление заместителя председателя КС Сергея Головатого на заседании Большой палаты КС 11 марта

Детали: Спецзаседание назначено на 17 марта.

Сообщается, что новоназначеный судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении спецзаседания по "существенному дисциплинарному проступку" Тупицкого в повестку дня заседания 11 марта.

На это Головатый отметил, что спецзаседание по этому вопросу уже назначено на 17 марта и судьи об этом проинформированы.

Для справки: В период отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого на заседаниях Большой палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако, до 4 марта он это делал со своего места. Затем он начал вести заседания из кресла председателя КС, чем вызвал недовольство судьи Александра Литвинова. 4 марта он требовал от Головатого пересесть на свое место.

Что было раньше: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда оставил без движения иск, которым председатель Конституционного суда Александр Тупицкий во второй раз оспаривал указ президента о его отстранении от должности судьи КСУ.

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