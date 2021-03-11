КС назначил спецзаседание: рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого
Конституционный суд назначил специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление заместителя председателя КС Сергея Головатого на заседании Большой палаты КС 11 марта
Детали: Спецзаседание назначено на 17 марта.
Сообщается, что новоназначеный судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении спецзаседания по "существенному дисциплинарному проступку" Тупицкого в повестку дня заседания 11 марта.
На это Головатый отметил, что спецзаседание по этому вопросу уже назначено на 17 марта и судьи об этом проинформированы.
Для справки: В период отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого на заседаниях Большой палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако, до 4 марта он это делал со своего места. Затем он начал вести заседания из кресла председателя КС, чем вызвал недовольство судьи Александра Литвинова. 4 марта он требовал от Головатого пересесть на свое место.
Что было раньше: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда оставил без движения иск, которым председатель Конституционного суда Александр Тупицкий во второй раз оспаривал указ президента о его отстранении от должности судьи КСУ.
Предыстория:
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
- 1 февраля стало известно, что в Верховном суде оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.
- 3 февраля Верховный суд отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого противоправным.