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КС назначил спецзаседание: рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого

Четверг, 11 марта 2021, 11:00
КС назначил спецзаседание: рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого
Фото ccu.gov.ua

Конституционный суд назначил специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление заместителя председателя КС Сергея Головатого на заседании Большой палаты КС 11 марта

Детали: Спецзаседание назначено на 17 марта.

Сообщается, что новоназначеный судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении спецзаседания по "существенному дисциплинарному проступку" Тупицкого в повестку дня заседания 11 марта.

На это Головатый отметил, что спецзаседание по этому вопросу уже назначено на 17 марта и судьи об этом проинформированы.

Для справки: В период отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого на заседаниях Большой палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако, до 4 марта он это делал со своего места. Затем он начал вести заседания из кресла председателя КС, чем вызвал недовольство судьи Александра Литвинова. 4 марта он требовал от Головатого пересесть на свое место.

Что было раньше: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда оставил без движения иск, которым председатель Конституционного суда Александр Тупицкий во второй раз оспаривал указ президента о его отстранении от должности судьи КСУ.

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 1 февраля стало известно, что в Верховном суде оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.
  • 3 февраля Верховный суд отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого противоправным.

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Темы: КСТупицкий
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