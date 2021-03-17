Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского самолета МАУ рейса PS752 в январе 2020 года, в результате которого погибло 176 человек.

Источник: Reuters, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует "Радіо Свобода"

Детали: В заключительном отчете гражданской авиации Ирана говорится, что причина сбития – ошибка оператора ПВО: "Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО ... возле Тегерана, и по нему выпустили две ракеты".

Кулеба раскритиковал этот отчет. Он считает содержание документа "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития нашего самолета", а сам отчет называет "великим отчаянием для Украины и всего цивилизованного мира".

Прямая речь Кулебы: "Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - ложными. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это - не отчет. Это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран.

Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO.

Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этом трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду. Не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует - сколько бы усилий и времени на это не понадобилось".

Что предшествовало: 10 февраля стало известно об аудиозаписи, на которой, вероятно, министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

В феврале глава судебных органов вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что военная прокуратура завершила обширное расследование катастрофы украинского самолета МАУ.

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