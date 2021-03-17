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Катастрофа МАУ: Иран обнародовал окончательный отчет, МИД ответил резкой критикой

Среда, 17 марта 2021, 18:10
Катастрофа МАУ: Иран обнародовал окончательный отчет, МИД ответил резкой критикой

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского самолета МАУ рейса PS752 в январе 2020 года, в результате которого погибло 176 человек.

Источник: Reuters, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует "Радіо Свобода"

Детали: В заключительном отчете гражданской авиации Ирана говорится, что причина сбития – ошибка оператора ПВО: "Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО ... возле Тегерана, и по нему выпустили две ракеты".

Кулеба раскритиковал этот отчет. Он считает содержание документа "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития нашего самолета", а сам отчет называет "великим отчаянием для Украины и всего цивилизованного мира".

Прямая речь Кулебы: "Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - ложными. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это - не отчет. Это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран.

Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO.

Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду. Не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует - сколько бы усилий и времени на это не понадобилось".

Что предшествовало: 10 февраля стало известно об аудиозаписи, на которой, вероятно, министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

В феврале глава судебных органов вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что военная прокуратура завершила обширное расследование катастрофы украинского самолета МАУ.

Предыстория:

  • 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.
  • В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы противовоздушной обороны.
  • Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".
  • 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устраивает такое предложение Ирана.
  • 31 декабря 2020 года Иран "с пятой попытки" передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранКулеба ДмитрийМИД
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