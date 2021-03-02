Медведчук готовий до арешту, але звинувачує СБУ в фальсифікаціях

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявляє, що його можуть арештувати, але політичну діяльність він буде вести в Україні, а звинувачення у фінансуванні тероризму відкидає.

Джерело: Медведчук в інтерв’ю BBC

Деталі: На запитання, чи готовий він до затримання й арешту Медведчук відповів ствердно: "Готовий… Коли ви ставите таке питання, як я можу сказати, що докази не будуть сфальсифіковані? Сьогодні СБУ займається фальсифікацією даних і доказів, і це нам теж відомо, бо світ не без добрих людей… Але те, що влада готова йти "по беспределу" – я це бачу".

А на запитання, чи може він продовжити політичну діяльність з-за кордону через ризик арешту, Медведчук відповів заперечно: "Політичну діяльність треба продовжувати в тій країні, в якій вона має значення. Я не збираюсь продовжувати політичну діяльність з-за кордону, я буду це робити в Україні".

Що ж до підозри у фінансуванні тероризму, яка стала підставою для запровадження санкцій щодо нього та його дружини Оксани Марченко, Медведчук заявив, що не фінансував тероризм.

Пряма мова: "Це повністю виключено (фінансування тероризму – ред.), а та маячня, яку несе Данілов з посиланням на СБУ, це просто провокація для того, щоб спочатку закрити три інформаційні канали, а потім обмежити мене, створити мені умови для того, щоб я або припинив політичну діяльність, або залишив країну.

Немає ніяких підстав стверджувати і навіть підозрювати в тому, що було якесь фінансування тероризму, це викликає у мене сміх.

Що значить фінансував тероризм? Я що, гроші носив в Луганськ, Донецьк чи що? Всі мої відносини з Луганськом і Донецьком полягали лише в питаннях обміну. Нічого іншого ніколи не було. Бізнесу ніякого у мене з Луганськом і Донецьком не було ніколи, як до 2014 року, так і потім".

Інші подробиці: Медведчук сказав, що "не в курсі", чи він проходить у справі як свідок чи як обвинувачений, на допит його ще не викликали.

З приводу інформації ЗМІ, що російський Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить Оксані Марченко, нібито постачає нафтопродукти в ОРДЛО, Медведчук відповів: "Здається, кілька днів тому завод відповів, що він ніколи не постачав жодні нафтопродукти чи іншу свою продукцію на території Луганської і Донецької області, які є неконтрольованими України".

На запитання, чи є в Медведчука чи Марченко компанії, які ведуть будь-які господарські відносини з господарюючими суб'єктами чи окупаційної владою в ОРДЛО, нардеп ОПЗЖ запевнив: "Ні. І ніколи не було. Ніколи структури, які перебувають у власності нашої сім'ї, не мали жодних стосунків зі структурами чи "органами влади" неконтрольованих територій Луганської і Донецької області".

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