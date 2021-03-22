Апелляцию на приговор Стерненко подадут 23 марта

Защита экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко планирует подать апелляцию на приговор по делу о нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича 23 марта.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Стерненко

Прямая речь адвоката Стерненко Маси Найема: "В апелляционной жалобе будем просить: 1. Отменить меру пресечения; 2. Стерненко Сергея Вячеславовича – освободить из-под стражи в зале суда".

Детали: Кроме того, защитники Стерненко будут просить повторно исследовать доказательства, предоставленные стороной обвинения.

Также адвокаты будут просить приговор судьи Приморского районного суда г. Одессы Виктора Попревича от 23 февраля отменить, производство по делу закрыть на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства вины лица в суде и исчерпаны возможности их получить).

По словам Найема, такую ​​же жалобу будет подавать и защита соратника Стерненко Руслана Демчука, которого тоже приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о нападении на Щербича.

Что было раньше: 20 марта вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали. Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.

22 марта Стерненко анонсировал еще одну акцию протеста под Офисом президента в Киеве.

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