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У Навального не будуть виправляти карту із "російським" Кримом – Чубаров

Четвер, 25 березня 2021, 01:31
У Навального не будуть виправляти карту із російським Кримом – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправляти карту на сайті, де Крим позначений як частина Росії.

Джерело: Чубаров у facebook

Пряма мова: "За моєю ініціативою годину тому (о 18.45) в мене відбулася розмова з Леонідом Волковим,  в ході якого я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ".

Деталі: Мова йде про сайт "Свободу Навальному". Соратник останнього Волков пояснив Чубарову неможливість позначити Крим українським, що визнається міжнародною спільнотою. Голова Меджслісу не захотів транслювати аргументи Волкова у соцмережі та запропонував йому особисто їх озвучити. 

"Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним - хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", – підсумував Чубаров. 

 
На карті рахують кількість потенційних учасників протестів за звільнення опозиціонера. Крим тут позначений як частина РФ.
Знімок екрану із сайту "Свободу Навальному"

Чому це важливо: У жовтні 2014 року Навальний порадив українцям не обманювати себе щодо повернення Криму. "Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" – заявляв Навальний.

У 2014 році Росія незаконно окупувала український Крим та розв’язала війну на Донбасі. У Кремлі не визнали окупацію та називали це "воз’єднанням" та "відновленням історичної справделивості". З часу окупації так звана влада посилено мілітаризує півострів та займається політичними репресіями. 

Знати більше: Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Передісторія:

  • Навального отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • Навального затримали 17 січня, одразу після прильоту з Німеччини, де він лікувався після отруєння.
  • 3 лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму.
  • 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

Українська правда
Теми: НавальнийКримокупаціяЧубаров
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