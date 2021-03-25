У Навального не будут исправлять карту с "российским" Крымом – Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть России.
Источник: Чубаров в facebook
Прямая речь: "По моей инициативе час назад (в 18.45) у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я объяснил о неприемлемости такого действа и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым границ РФ".
Детали: Речь идет о сайте "Свободу Навальному". Соратник последнего Волков объяснил Чубарову невозможность обозначить Крым украинским, что признается международным сообществом. Председатель Меджлиса не захотел транслировать аргументы Волкова в соцсети и предложил ему лично их озвучить.
"Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", – подытожил Чубаров.
Почему это важно: В октябре 2014 года Навальный посоветовал украинцам не обманывать себя относительно возвращения Крыма. "Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" – заявлял Навальный.
В 2014 году Россия незаконно оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. В Кремле не признали оккупацию и называли это "воссоединением" и "восстановлением исторической справедливости". С момента оккупации так называемая власть усиливает военную мощь полуострова и занимается политическими репрессиями.
Узнать больше: Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления.
- 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.
- 28 февраля его перевезли в исправительной колонии во Владимирской области.