У центрі Києва проходить Марш жінок

На столичній Михайлівській площі кілька сотень людей вийшли на Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

💁🏻‍♀️ У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню — учасники акції... Опубликовано Українська правда Понедельник, 8 марта 2021 г.

Деталі: Учасники акції вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію, скандують один з найпоширеніших феміністичний слоганів "Моє тіло – моє діло".

Також лунають гасла "Свобода, рівність, солідарність", "Щоб я не носила, це не ваше діло".

На акції присутні прапори України та ЛГБТІК спільноти.

Окрему колону на Марші жінок у Києві сформували білоруски. Вони подякували Україні за гостинність і нагадали про політичну кризу в Білорусі, яка почалась після президентських виборів. Варто зауважити, що за даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації в країні.

Фото Ольги Кириленко, УП

Фото Ольги Кириленко, УП

Фото Ольги Кириленко, УП

Навпроти феміністичного мітингу консервативна громадська організація "Традиція і порядок" організувала свою акцію. Між учасниками двох акцій стоїть кордон правоохоронців.

Фото Ольги Кириленко, УП

Фото Ольги Кириленко, УП

Близько 13:20 колона учасників Маршу жінок під музику рушила вниз до Майдану Незалежності.

Довідка: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина).

Метою конвенції є запобігання насильству та захист постраждалих. Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 року, її підписали 46 країн та Європейський Союз.

Конвенція встановлює ряд злочинів, які кваліфікуються як насильство по відношенню до жінок. Держави, які ратифікують Конвенцію, повинні криміналізувати низку злочинів, в тому числі психологічне насильство, переслідування, фізичне насильство, сексуальне насильство, в тому числі згвалтування, примусовий шлюб, калічення жіночих статевих органів, примусові аборти і примусову стерилізацію.