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У центрі Києва проходить Марш жінок

Понеділок, 8 березня 2021, 13:59
Фото Ольги Кириленко, УП

На столичній Михайлівській площі кілька сотень людей вийшли на Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: Учасники акції вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію, скандують один з найпоширеніших феміністичний слоганів "Моє тіло – моє діло".

Також лунають гасла "Свобода, рівність, солідарність", "Щоб я не носила, це не ваше діло".

На акції присутні прапори України та ЛГБТІК спільноти.

Окрему колону на Марші жінок у Києві сформували білоруски. Вони подякували Україні за гостинність і нагадали про політичну кризу в Білорусі, яка почалась після президентських виборів. Варто зауважити, що за даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації в країні.

Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП

Навпроти феміністичного мітингу консервативна громадська організація "Традиція і порядок" організувала свою акцію. Між учасниками двох акцій стоїть кордон правоохоронців.

Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП
Фото Ольги Кириленко, УП

Близько 13:20 колона учасників Маршу жінок під музику рушила вниз до Майдану Незалежності.

Довідка: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі (Туреччина).

Метою конвенції є запобігання насильству та захист постраждалих. Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 року, її підписали 46 країн та Європейський Союз.

Конвенція встановлює ряд злочинів, які кваліфікуються як насильство по відношенню до жінок. Держави, які ратифікують Конвенцію, повинні криміналізувати низку злочинів, в тому числі психологічне насильство, переслідування, фізичне насильство, сексуальне насильство, в тому числі згвалтування, примусовий шлюб, калічення жіночих статевих органів, примусові аборти і примусову стерилізацію.

Ольга Кириленко, УП
Теми: права людиниЛГБТмітинги


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