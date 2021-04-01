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У Польщі новий рекорд заражень коронавірусом та знову понад 600 померлих

Четвер, 1 квітня 2021, 14:03

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом вдруге за тиждень перевищив 35 тисяч випадків і встановив новий максимум.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать нові дані Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу у Польщі зареєстрували 35 251 нового хворого на коронавірус - майже на 100 більше, ніж попередній рекорд заражень, зареєстрований минулої п’ятниці (35 143). 

Найбільше випадків припадає на Сілезьке воєводство - майже 6 тисяч (5997), наступні - Мазовецьке та Великопольське з понад 4 тисячами нових хворих.

621 хворий помер. Це дещо менше, ніж показник середи - 653 померлих, який виявився найвищим з початку року. Рекордним залишається показник 25 листопада, коли померло 674 людини.

У лікарнях хворі на коронавірус займають більше 31 800 ліжок, з них понад 3100 перебувають у реанімації. 

Нагадаємо, Польща ще 20 березня повернулась у національний локдаун - відтоді припинили роботу готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

З 27 березня набули чинності нові обмеження - закрилися дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.

Теми: ПольщакоронавірусCovid-2019


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