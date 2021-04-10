Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини

Субота, 10 квітня 2021, 22:50
У МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що український офіс фармацевтичної компанії AstraZeneса затягує подачу заявки на реєстрацію вакцини від AstraZeneса, яку Україні має надати ініціатива за рівноправний доступ вакцини COVAX.

Джерело: головний санлікар на зустрічі з журналістами

Дослівно: "Коли немає заявки (від місцевого офісу – УП), ми не можемо зареєструвати".

Деталі: за словами Ляшка, український офіс AstraZeneca "придумує будь-які речі, щоб не подавати вакцину" на реєстрацію. Лише він може подати заяву на реєстрацію вакцини в Україні.

Йдеться про 367 200 доз вакцин.

Оновлено о 22:50: Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко повідомив УП, що український офіс AstraZeneca має подати заяву на реєстрацію вакцини 12-13 квітня.

Державний експертний центр МОЗ уже ознайомився з її досьє.

Пряма мова Іващенка: "Ми очікуємо подання офіційної заявки та матеріалів на реєстрацію вакцини від компанії AstraZeneca в понеділок-вівторок на наступному тижні. Протягом 2-3 днів буде прийняте відповідне рішення МОЗ України щодо реєстрації вакцини".

Чому це важливо: Вакцина AstraZeneca, яку Україна має отримати від COVAX, потребує окремої реєстрації від тієї, що вже надішла у країну в лютому, бо виготовлена на іншій виробничій дільниці – у Південній Кореї. AstraZeneca (CoviShield), яка найпершою надішла в Україну, була виготовлена в Індії.

Передісторія:

  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз, термін їх придатності закінчується 23 червня 2021 року.
  • В середині березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин AstraZeneca для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні. 
  • У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася). 
  • 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5%.ефективності.
  • Голова МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна має домовленості про постачання 22 млн доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

Знати більше: Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяМОЗкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
Усі новини...
Реклама: