У МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини
Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що український офіс фармацевтичної компанії AstraZeneса затягує подачу заявки на реєстрацію вакцини від AstraZeneса, яку Україні має надати ініціатива за рівноправний доступ вакцини COVAX.
Джерело: головний санлікар на зустрічі з журналістами
Дослівно: "Коли немає заявки (від місцевого офісу – УП), ми не можемо зареєструвати".
Деталі: за словами Ляшка, український офіс AstraZeneca "придумує будь-які речі, щоб не подавати вакцину" на реєстрацію. Лише він може подати заяву на реєстрацію вакцини в Україні.
Йдеться про 367 200 доз вакцин.
Оновлено о 22:50: Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко повідомив УП, що український офіс AstraZeneca має подати заяву на реєстрацію вакцини 12-13 квітня.
Державний експертний центр МОЗ уже ознайомився з її досьє.
Пряма мова Іващенка: "Ми очікуємо подання офіційної заявки та матеріалів на реєстрацію вакцини від компанії AstraZeneca в понеділок-вівторок на наступному тижні. Протягом 2-3 днів буде прийняте відповідне рішення МОЗ України щодо реєстрації вакцини".
Чому це важливо: Вакцина AstraZeneca, яку Україна має отримати від COVAX, потребує окремої реєстрації від тієї, що вже надішла у країну в лютому, бо виготовлена на іншій виробничій дільниці – у Південній Кореї. AstraZeneca (CoviShield), яка найпершою надішла в Україну, була виготовлена в Індії.
Передісторія:
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз, термін їх придатності закінчується 23 червня 2021 року.
- В середині березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин AstraZeneca для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні.
- У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася).
- 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5%.ефективності.
- Голова МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна має домовленості про постачання 22 млн доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.
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