В Минздраве обвиняют местный офис AstraZeneca в затягивании регистрации вакцины

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что украинский офис фармацевтической компании AstraZeneса затягивает подачу заявки на регистрацию вакцины от AstraZeneса, которую Украине должна предоставить инициатива COVAX.

Источник: главный санврач на встрече с журналистами

Дословно: "Когда нет заявки (от местного офиса – УП), мы не можем зарегистрировать".

Детали: По словам Ляшко, украинский офис AstraZeneca "придумывает любые вещи, чтобы не подавать вакцину" на регистрацию. Только он может подать заявление на регистрацию вакцины в Украине.

Речь идет о 367 200 дозах вакцины.

Обновлено в 22:50: Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко сообщил УП, что украинский офис AstraZeneca должен подать заявление на регистрацию вакцины 12-13 апреля.

Государственный экспертный центр Минздрава уже ознакомился с ее досье.

Прямая речь Иващенко: "Мы ожидаем представление официальной заявки и материалов на регистрацию вакцины от компании AstraZeneca в понедельник-вторник на следующей неделе. В течение 2-3 дней будет принято соответствующее решение Минздрава Украины относительно регистрации вакцины".

Почему это важно: Вакцина AstraZeneca, которую Украина должна получить от COVAX, требует отдельной регистрации от той, которая была поставлена в страну в феврале, потому что изготовлена она ​​на другом производственном участке - в Южной Корее. AstraZeneca (CoviShield), которая первой пришла в Украину, была изготовлена ​​в Индии.

Предыстория:

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз, срок их годности истекает 23 июня 2021 года.

В середине марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцинAstraZeneca для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста темпов заражений коронавирусом в стране.

В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021 года, а также 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в феврале (эта поставка отложилась).

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Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина имеет договоренности о поставках 22 млн доз вакцин против коронавируса AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

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