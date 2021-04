В США вспыхнули протесты из-за смерти парня от рук полицейского

В воскресенье в США вспыхнули новые протесты из-за смерти 20-летнего чернокожего парня от рук полицейского.

Источник: buzzfeednews

Детали: Полицейские остановили парня за нарушение правил дорожного движения около 14:00.

Затем узнали, что у него есть неоплаченный ордер и хотели арестовывать, но "водитель снова сел в машину", после чего его застрелил офицер.

Полиция не разглашает имя жертвы, но Кэти Райт опознала его как своего сына, 20-летнего Данте Райта.

После инцидента сотни людей собрались перед зданием полицейского управления Бруклин-Сентер.

Brooklyn Center has 45 officers in its police department. Looks like most, if not all, are holding this line pic.twitter.com/9dlxlqkpZe

Полиция применила слезоточивый газ, снаряды и светошумовые гранаты по протестующим.

Протесты полиция назвала "незаконными" и пригрозила арестовать всех, кто останется.

В тот же день сотни людей собрались на месте смерти Райта. На место также прибыли полицейские и спецназ.

Некоторые протестующие разбили лобовые стекла полицейских машин, а полицейский выстрелил в мужчину резиновой пулей.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN