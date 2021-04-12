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В США вспыхнули протесты из-за смерти парня от рук полицейского

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:24

В воскресенье в США вспыхнули новые протесты из-за смерти 20-летнего чернокожего парня от рук полицейского.

Источник: buzzfeednews

Детали: Полицейские остановили парня за нарушение правил дорожного движения около 14:00.

Затем узнали, что у него есть неоплаченный ордер и хотели арестовывать, но "водитель снова сел в машину", после чего его застрелил офицер.

Полиция не разглашает имя жертвы, но Кэти Райт опознала его как своего сына, 20-летнего Данте Райта.

После инцидента сотни людей собрались перед зданием полицейского управления Бруклин-Сентер.

Полиция применила слезоточивый газ, снаряды и светошумовые гранаты по протестующим.

Протесты полиция назвала "незаконными" и пригрозила арестовать всех, кто останется.

В тот же день сотни людей собрались на месте смерти Райта. На место также прибыли полицейские и спецназ.

Некоторые протестующие разбили лобовые стекла полицейских машин, а полицейский выстрелил в мужчину резиновой пулей.

Мать Райта сказала, что ее сын ехал на своей новой машине, чтобы помыть ее, когда его остановили полиция из-за того, что в его машине были освежители воздуха (в некоторых штатах запрещено размахивать освежителями воздуха над зеркалом заднего вида).

Полиция в своем заявлении не раскрыла конкретного "нарушения правил дорожного движения" Райта.

Девушка Райта находилась в машине во время стрельбы, но не получила серьезных травм.

Украинская правда
Темы: СШАполиция


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