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"Укроборонпром" може збільшити виробництво через війська РФ біля кордону

Середа, 14 квітня 2021, 17:25

Державний концерн "Укроборонпром" готовий вдвічі збільшити виготовлення продукції на тлі стягування російських військ до українського кордону. 

Джерело: заява "Укроборонпрому" із посиланням на слова генерального директора концерну Юрія Гусєва

Пряма мова: "З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності".

Деталі: У концерні кажуть, що всі підприємства, які входять до його складу, можуть за потреби збільшити обсяги виробництва, оскільки саме це є завданням "Укроборонпрому". 

Там нагадали, що у минулому році підприємства концерну на 100% виконали державне оборонне замовлення, а кожен 5-й контракт – із випередженням графіка.

Чому це важливо: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. Через це Сполучені Штати відправили у Чорне море військові кораблі, Росія дзеркально відповіла. 

Окрім того, СБУ почала антитерористичні навчання у прикордонних із РФ районах. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Укроборонпромвійназброя


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