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"Укроборонпром" может увеличить производство из-за войск РФ у границы

Среда, 14 апреля 2021, 17:25
Укроборонпром может увеличить производство из-за войск РФ у границы

Государственный концерн "Укроборонпром" готов вдвое увеличить изготовление продукции на фоне стягивания российских войск к украинской границе.

Источник: заявление "Укроборонпрома" со ссылкой на слова генерального директора концерна Юрия Гусева

Прямая речь: "Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности".

Детали: В концерне говорят, что все предприятия, входящие в его состав, могут при необходимости увеличить объемы производства, поскольку именно это является задачей "Укроборонпрома".

Там напомнили, что в прошлом году предприятия концерна на 100% выполнили государственный оборонный заказ, а каждый 5-й контракт – с опережением графика.

Почему это важно: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.

Кроме того, СБУ начала антитеррористические учения в приграничных с РФ районах.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпромвойнаоружие
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