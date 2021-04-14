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Мільйони доларів та 100 шекелів: ВАКС арештував вилучене майно брата Вовка

Середа, 14 квітня 2021, 20:47

14 квітня слідчий суддя ВАКС наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення, де знаходилися заступник начальник управління Служби зовнішньої розвідки, брат голови ОАСК Києва Юрій Зонтов та адвокат, підозрювані в отриманні хабаря у $100 тисяч.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: Зазначається, що серед арештованого майна, зокрема, антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

У суді нагадали, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника.

Що було раніше: 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова.

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
  • 9 квітня суд відправив Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • За Донця того ж дня внесли 2,95 мільйона гривень застави.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судОАСКхабар


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