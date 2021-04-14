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Мільйони доларів та 100 шекелів: ВАКС арештував вилучене майно брата Вовка

Середа, 14 квітня 2021, 20:47
Мільйони доларів та 100 шекелів: ВАКС арештував вилучене майно брата Вовка

14 квітня слідчий суддя ВАКС наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення, де знаходилися заступник начальник управління Служби зовнішньої розвідки, брат голови ОАСК Києва Юрій Зонтов та адвокат, підозрювані в отриманні хабаря у $100 тисяч.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: Зазначається, що серед арештованого майна, зокрема, антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

У суді нагадали, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника.

Що було раніше: 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова.

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
  • 9 квітня суд відправив Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • За Донця того ж дня внесли 2,95 мільйона гривень застави.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судОАСКхабар
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